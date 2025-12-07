Semana financiera clave: el Gobierno emite deuda en dólares y el mercado espera el dato de inflación

Este jueves se conocerá el dato de inflación de noviembre, y se espera que sea por encima del 2%. (Foto: Clarín Fotografía)

El Gobierno nacional encara una semana clave en materia económica con dos frentes abiertos: el «regreso» a los mercados de capitales internacionales y la difusión de un dato de inflación. La agenda comenzará este miércoles 10 de diciembre, cuando el Ministerio de Economía concrete la emisión de un bono en dólares para refinanciar vencimientos, un hito financiero que no ocurría desde enero de 2018.

La operación, confirmada por el ministro Luis Caputo, tiene un objetivo claro: «pagar deuda vieja con nueva» para evitar el uso de reservas netas del Banco Central. El instrumento elegido es el BONAR 2029N.

Las condiciones del nuevo bono

El mercado sigue con atención la letra chica de esta licitación, que busca aprovechar la compresión de tasas producto de la estabilidad cambiaria. Los detalles técnicos son:

Vencimiento: 30 de noviembre de 2029.

30 de noviembre de 2029. Moneda: Suscripción y pago en dólares (bajo legislación argentina).

Suscripción y pago en dólares (bajo legislación argentina). Rendimiento: Cupón del 6,5% anual (TNA) con pagos semestrales.

Cupón del (TNA) con pagos semestrales. Amortización: 100% al vencimiento.

Jueves de inflación: qué espera el mercado

El segundo plato fuerte de la semana llegará el jueves 11 a las 16 horas, cuando el INDEC difunda el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre.

Las proyecciones privadas no son tan optimistas como en meses anteriores. El consenso de analistas y el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) estiman que la inflación habría superado el piso del 2,3%, interrumpiendo levemente la tendencia a la baja o manteniéndose en una meseta. El dato será crucial para evaluar si la desaceleración de precios encontró su piso técnico.

El dólar, en calma

La noticia de la nueva emisión de deuda tuvo un impacto positivo inmediato en las expectativas de divisas, provocando la tercera caída consecutiva del tipo de cambio la semana pasada. Para este lunes 8 de diciembre, las pizarras abren con los siguientes valores de referencia: