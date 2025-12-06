Las subas y bajas de la inflación que proyecta el mercado para el último tramo del año: ¿Perforará el 2%?

En mayo, el INDEC informó que la inflación fue de 1,5% en Argentina, lo que implicó el valor más bajo del año. Desde entonces, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) viene de cinco meses en alza, perforando el techo del 2% en septiembre. Qué proyecta el mercado para el último tramo del 2025.

Este jueves el Banco Central de la República Argentina (BCRA) publicó las proyecciones que corresponden al Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM).

De este trabajo participaron 34 consultoras y centro de investigación y 12 entidades financieras. Las cifras fueron recogidas entre el 26 y 28 de noviembre.

Los analistas estimaron que para el mes de noviembre la inflación volverá a tener los valores de principio de año y dará 2,3%. En este sentido, para diciembre se cortará la tendencia alcista y tendrá un descenso al 2,1%.

Según anticipó el presidente Javier Milei, para agosto del 2026 la inflación habrá desaparecido del país.

Por su parte, las consultoras no prevén este panorama, pero sí respondieron que para el inicio del próximo año se romperá el piso del 2%: en enero, estimaron 1,9%; en febrero 1,7%; y en marzo, 1,8%.

Desde el JP Morgan publicaron un informe que marca que el IPC se reducirá a 1,5% en el primer semestre y a 1,1% en el segundo. Proyectando una estabilidad cambiaria, la inflación durante el 2026 sería de 17%.

Qué pasa con el dólar en el 2026

Con relación al dólar, los especialistas lo calcularon en $ 1.473 para fin de mes, con una baja de $ 27,1 con relación a la medición del mes anterior.

Este viernes, en el día que marcó la vuelta del país al mercado de deuda, el tipo de cambio oficial cayó por cuarta jornada consecutiva y prolongó la paz cambiaria.

El dólar oficial bajó $9 (-0,6%), cerró en $1.435 y quedó a 5,5% ($80) del techo de la banda del Banco Central ($1.513).