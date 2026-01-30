Inflación 2026: el BCRA advirtió que la baja se puede retrasar por los ajustes tarifarios y los cambios en el IPC

El Banco Central de la República Argentina advirtió que, a pesar de la fuerte desaceleración de la inflación durante 2025, el proceso de desinflación podría enfrentar obstáculos transitorios en los primeros meses de 2026. La entidad detalló estos factores en su informe de Política Monetaria más reciente, que analiza la coyuntura económica nacional.

Según el informe oficial, la estacionalidad de ciertos rubros, en especial carnes y derivados, podría generar presiones sobre la categoría Núcleo del Índice de Precios al Consumidor (IPC), un componente clave para medir la dinámica de fondo de los precios. Estos movimientos estacionales suelen concentrarse en el verano.

Otro factor de riesgo señalado por el BCRA es el impacto de incrementos en precios regulados, principalmente en los servicios residenciales de electricidad y gas. La corrección de estos precios tras la reducción de subsidios puede empujar al alza algunos segmentos del IPC, aunque se espera que estos efectos sean temporales.

La actualización metodológica del IPC también figura entre las fuentes de incertidumbre. El cambio en los ponderadores de la canasta de consumo, adoptado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), podría modificar el peso de determinados rubros en la medición mensual. Esto afectaría la comparación con meses previos.

El documento del Banco Central afirma que estos riesgos no implican un cambio de tendencia de fondo en la inflación, sino que podrían provocar altibajos temporales o una lentificación momentánea en la baja de precios durante el primer trimestre.

Inflación 2026: las expectativas del inicio de 2026

El BCRA entidad reconoció que el cambio metodológico introduce un factor adicional de incertidumbre en la interpretación de los registros inflacionarios. Según los detalles, afirman que. «Se prevé que la inflación profundice su tendencia a la baja”.

La entidad también destacó que factores como el mantenimiento de un sesgo contractivo en la política monetaria, la estabilidad cambiaria y una menor inercia inflacionaria por ejemplo, a través de acuerdos salariales, se pueden contribuir a consolidar la caída de los precios a lo largo del año.

A pesar de estos desafíos, la autoridad monetaria señaló que existen señales de moderación de presiones inflacionarias en algunos indicadores sobre alimentos, y que una vez superados los efectos estacionales y metodológicos la tendencia descendente debería reafirmarse.

En línea con la visión oficial, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora el Banco Central muestra que analistas proyectan una inflación mensual en torno al 2% para los primeros meses de 2026, aunque con cierta dispersión en las estimaciones entre consultoras privadas.

Desde el informe del Rem, afirman que el IPC será de 1,7% en abril, de 1,6% en mayo y de 1,5% en junio.

Con información de Infobae