La deuda externa privada superó los US$116.000 millones: creció casi US$13.000 millones en un año

La deuda externa del sector privado alcanzó los US$116.847 millones al cierre del tercer trimestre de 2025. Esta cifra representa un salto de US$7.300 millones en comparación con el trimestre previo y un aumento interanual de casi US$13.000 millones respecto al mismo período de 2024.

Según precisó la agencia Noticias Argentinas (NA) en base a los datos del Banco Central (BCRA), este crecimiento se explica principalmente por un incremento de US$5.016 millones en la deuda comercial y de US$2.284 millones en el segmento financiero.

Cómo se compone la deuda

El informe oficial detalla que la mayor parte del stock corresponde a deuda por importaciones de bienes, que suma US$ 39.055 millones. Le siguen en importancia:

Préstamos financieros : US$29.581 millones.



: US$29.581 millones. Títulos de deuda (bonos) en manos de no residentes: US$16.011 millones.



(bonos) en manos de no residentes: US$16.011 millones. Exportaciones de bienes : US$15.191 millones.



: US$15.191 millones. Servicios: US$13.631 millones.



Los sectores con mayor deuda

El análisis sectorial muestra quiénes son los grandes tomadores de crédito externo. La industria manufacturera lidera el ranking global con pasivos por US$45.367 millones, financiada mayoritariamente (62%) por empresas de su mismo grupo económico.

Le siguen la explotación de minas y canteras (clave en el sector energético y minero) con US$26.021 millones y el comercio mayorista y minorista con US$13.939 millones. Entre estos tres rubros concentran el 73% de toda la deuda privada argentina.

Un dato relevante para la economía regional es el desglose de Petróleo y Gas: el sector de «extracción de petróleo crudo y gas natural» concentra por sí solo el 34% de la deuda financiera total, con un stock de US$16.781 millones.

Acreedores y vencimientos

Al mirar el mapa de a quién le deben plata las empresas argentinas, Estados Unidos aparece como el principal acreedor, concentrando el 19% de la deuda comercial y el 23% de la financiera. En el rubro comercial, le siguen Brasil (13%) y Suiza (12%), mientras que en lo financiero aparecen Países Bajos (13%) y Uruguay (8%).

Respecto a los plazos de pago, el Banco Central destacó una señal positiva: el perfil de la deuda mostró «un alargamiento en los plazos comparado con el año anterior, con un aumento del peso de los vencimientos a 5 años o más», lo que alivia la presión inmediata sobre las reservas para el pago de obligaciones corporativas.