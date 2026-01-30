La deuda externa privada superó los US$116.000 millones: creció casi US$13.000 millones en un año
El stock de pasivos de las empresas aumentó US$7.300 millones respecto al trimestre anterior, según datos del Banco Central. El incremento fue impulsado tanto por la deuda comercial como por la financiera.
La deuda externa del sector privado alcanzó los US$116.847 millones al cierre del tercer trimestre de 2025. Esta cifra representa un salto de US$7.300 millones en comparación con el trimestre previo y un aumento interanual de casi US$13.000 millones respecto al mismo período de 2024.
Según precisó la agencia Noticias Argentinas (NA) en base a los datos del Banco Central (BCRA), este crecimiento se explica principalmente por un incremento de US$5.016 millones en la deuda comercial y de US$2.284 millones en el segmento financiero.
Cómo se compone la deuda
El informe oficial detalla que la mayor parte del stock corresponde a deuda por importaciones de bienes, que suma US$ 39.055 millones. Le siguen en importancia:
- Préstamos financieros: US$29.581 millones.
- Títulos de deuda (bonos) en manos de no residentes: US$16.011 millones.
- Exportaciones de bienes: US$15.191 millones.
- Servicios: US$13.631 millones.
Los sectores con mayor deuda
El análisis sectorial muestra quiénes son los grandes tomadores de crédito externo. La industria manufacturera lidera el ranking global con pasivos por US$45.367 millones, financiada mayoritariamente (62%) por empresas de su mismo grupo económico.
Le siguen la explotación de minas y canteras (clave en el sector energético y minero) con US$26.021 millones y el comercio mayorista y minorista con US$13.939 millones. Entre estos tres rubros concentran el 73% de toda la deuda privada argentina.
Un dato relevante para la economía regional es el desglose de Petróleo y Gas: el sector de «extracción de petróleo crudo y gas natural» concentra por sí solo el 34% de la deuda financiera total, con un stock de US$16.781 millones.
Acreedores y vencimientos
Al mirar el mapa de a quién le deben plata las empresas argentinas, Estados Unidos aparece como el principal acreedor, concentrando el 19% de la deuda comercial y el 23% de la financiera. En el rubro comercial, le siguen Brasil (13%) y Suiza (12%), mientras que en lo financiero aparecen Países Bajos (13%) y Uruguay (8%).
Respecto a los plazos de pago, el Banco Central destacó una señal positiva: el perfil de la deuda mostró «un alargamiento en los plazos comparado con el año anterior, con un aumento del peso de los vencimientos a 5 años o más», lo que alivia la presión inmediata sobre las reservas para el pago de obligaciones corporativas.
