Video | Alerta en el volcán Lanín por desprendimientos de rocas: piden extrema precaución en el ascenso

En las últimas horas se registró un gran desprendimiento de rocas en el volcán Lanín que generó preocupación. Por este motivo, la administración del Parque Nacional Lanín emitieron un comunicado para solicitar extrema precaución a los montañistas.

Desprendimiento de rocas en el volcán Lanín: la explicación

El momento en que las rocas se desprendieron fue capturado y difundido en redes sociales. En las imágenes se puede observar la actividad en un lateral del volcán Lanín, según lo que explicó el Parque Nacional, el registro corresponde a «procesos naturales frecuentes en ambientes de alta montaña y revisten un riesgo significativo para quienes realizan el ascenso» a la cumbre.

La administración del parque precisó que la zona de mayor exposición es el sector conocido como La Canaleta, sobre la sena norte del volcán.

«Las caídas de rocas se definen como movimientos de masa en caída libre de fragmentos que se desprenden de superficies inclinadas. Estos eventos pueden alcanzar velocidades superiores a los 100 km/h aprox, generando un posible alto impacto y columnas de tierra», agregó.

Por otra parte informaron que en los últimos años, y en particular durante esta temporada primavera–verano, «se ha observado un incremento en la frecuencia de estos episodios».

La situación la vinculan con las tasas elevadas de ablación y deshielo registradas en alta montaña, «fenómeno asociado a la crisis hídrica estructural que atraviesa la Patagonia Norte». «La marcada disminución de precipitaciones nívea y la reducción sostenida del manto de nieve generan una menor cohesión superficial y mayor inestabilidad en los materiales rocosos, favoreciendo los desprendimientos», explicaron.

Debido a este contexto, el Parque Nacional Lanín solicitó expresamente que el ascenso a la cumbre se realice únicamente por el sector oeste fuera de la Canaleta Central, con el fin de reducir la exposición a sectores de mayor inestabilidad.

Asimismo, se recomienda a quienes asciendan al área de refugios portar un mínimo de 5 litros de agua por persona para consumo personal