Inflación de abril: Alberto Fernández adelantó que será «alta» y «no es lo que queremos»

El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que «el objetivo del Gobierno es frenar de algún modo la inflación» y aseveró que el índice que se conocerá esta tarde «no es lo que queremos».

«La Argentina es una economía que tiene características raras, particulares, difíciles de explicar, pero tenemos 33 meses de crecimiento consecutivo del empleo registrado, y el primer trimestre el crecimiento de la industria muy alto, y uno ve los movimientos de la economía que hacen que esté funcionando», sostuvo el mandatario.

Al ser consultado sobre el índice de inflación que se dará a conocer esta tarde, Alberto Fernández manifestó: «No conozco el dato, porque el INDEC funciona con total autonomía, pero seguramente no es lo que queremos».

Asimismo, destacó que las cadenas de hipermercados «respetan bastante» el programa de Precios Justos y se quejó de que los supermercados chinos «nunca quieren entrar» en la iniciativa para frenar la inflación.

«Tenemos una inflación muy difícil de manejar. Hubo una subida de precios por la corrida, después el dólar baja pero los precios no bajan. Anoche hablaba con Sergio (Massa) y le decía que tenemos que ponernos el objetivo definitivo para parar esto. Hay muchas causas, la especulación es una», dijo el Presidente en una entrevista que brinda esta mañana a radio 10.

Cuestionó la propuesta de dolarización que plantean desde algunos sectores políticos de la oposición, al plantear que, «cuando la economía se dolariza, la economía pierde su herramienta fundamental, que es la moneda», y agregar que, «lo que pasa cuando uno pierde el manejo de la moneda, es que se empieza a perder competitividad en el mundo, el desempleo sube y cierran las industrias».

Las diferencias con Sergio Massa y las PASO: «no se puede gobernar y ser candidato»

Por otro lado dijo que necesita «dejarle al próximo presidente o presidenta un país más ordenado» y destacó que «a pesar de todos los impedimentos que tuvimos, el país está creciendo».

«Yo sé lo que es una campaña presidencial, hay que dedicarle mucho tiempo, es un desgaste físico singular. Necesito dejarle al próximo presidente o presidenta un país más ordenado«, dijo en declaraciones a radio 10, sobre su decisión de no competir por la reelección.

Pese a las «miradas diferentes» en algunos temas con el ministro de Economía, Sergio Massa, «siempre» le estará «agradecido porque en un momento difícil del país ayudó y ayuda».

«Tengo una relación de muchos años con Sergio. Trabajó bien con él, podemos tener miradas diferentes pero siempre le voy a estar agradecido que en un momento difícil ayudó y ayuda. Los problemas de la economía no son producto de Sergio», remarcó.

El presidente Alberto Fernández afirmó que tiene que «preservar la unidad del espacio» del Frente de Todos (FdT), defendió su forma de ejercer el poder durante su gestión de Gobierno, e insistió con que «el mejor mecanismo para preservar la unidad se llama PASO».

«Tenemos que entender que todos hacemos falta. No se puede gobernar y ser candidato. Tengo que preservar la unidad del espacio; es lo que más me importa», sostuvo en declaraciones a Radio 10, en las que agregó: «Yo no ando a los gritos, no llamo gente a las plazas, hago lo que tengo que hacer con mi forma de hacer».