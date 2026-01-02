Inflación de enero de 2026: expectativas moderadas frente a tarifas y servicios en alza

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicará el 11 de febrero el primer informe de inflación con la nueva metodología. Aunque las proyecciones anticipan un ritmo más moderado del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en enero, una serie de aumentos ya confirmados en servicios y precios regulados vuelve a tensar el bolsillo.

Pronósticos moderados, pero con alertas encendidas por los ajustes

Según especialistas, el arranque del año combina señales de alivio con factores de presión. De acuerdo al último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, la inflación de enero sería de 1,9%, un nivel que implicaría perforar nuevamente el piso del 2%.

El análisis fue difundido por el medio Infobae, que advirtió que, pese a esa estimación, persisten incrementos “sensibles” que tendrán impacto directo en el consumo.

Consultoras privadas también señalaron que el IPC de diciembre no se habría alejado demasiado del 2,5% registrado en noviembre. Con ese resultado, la inflación de 2025 cerraría en niveles cercanos al 32%, un piso desde el cual se proyecta el inicio del nuevo año.

Las proyecciones privadas anticipan una inflación más baja, pero advierten por subas ya confirmadas en servicios básicos.

Tarifas, transporte y combustibles vuelven a presionar desde enero

El comienzo de 2026 trajo nuevos aumentos en servicios públicos. Las tarifas de luz, gas, agua y cloacas registraron ajustes de entre 2,5% y 4% en promedio para usuarios residenciales, según resoluciones oficiales, sin contemplar aún la quita de subsidios energéticos anunciada por el Gobierno nacional.

El transporte también sumó presión. El boleto de colectivo volvió a ajustarse por IPC más un adicional de 2%. En la provincia de Buenos Aires, el pasaje promedio pasó de $658 a $688, lo que representa una suba de 4,5%, de acuerdo con el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet).

A estos incrementos se sumaron las subas en prepagas, con un aumento promedio de 2,5%, y en combustibles.

Enero marca el debut del nuevo IPC con cambios en la metodología

El dato de inflación de enero tendrá además una particularidad. Será el primero que el Indec publique bajo una nueva metodología de medición, que introduce cambios en la estructura de la muestra y en la ponderación de bienes y servicios.

El organismo, que conduce Marco Lavagna, comenzará a utilizar como base la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares (Egih). El nuevo esquema busca mejorar la representatividad del índice y permitirá comparaciones mensuales dentro del mismo año sin alterar las series históricas interanuales.