Inflación: el Indec reveló una suba del 1,9% en el IPC de julio 2025 y acumuló 36,6% en el último año

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer este miércoles el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de julio 2025 y reveló que la cifra fue del 1,9%.

El último dato oficial era el de junio, cuando el organismo nacional midió 1,6%. Antes de conocer el resultado, los analistas privados ya habían hablado sobre una inflación mayor en julio respecto a la del mes anterior, aunque con una mínima variación.

Según informó el Indec, la suba de precios en los primeros siete meses del año fue de 17,3% y acumuló en los últimos doce meses un 36,6%.

