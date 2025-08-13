ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Economía

Inflación: el Indec reveló una suba del 1,9% en el IPC de julio 2025 y acumuló 36,6% en el último año

Según informó el  Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). La inflación acumuló en los últimos doce meses un 36,6%.

Redacción

Por Redacción

Inflación de julio 2025. Foto: Florencia Salto

Inflación de julio 2025. Foto: Florencia Salto

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer este miércoles el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de julio 2025 y reveló que la cifra fue del 1,9%.

El último dato oficial era el de junio, cuando el organismo nacional midió 1,6%. Antes de conocer el resultado, los analistas privados ya habían hablado sobre una inflación mayor en julio respecto a la del mes anterior, aunque con una mínima variación.

Según informó el Indec, la suba de precios en los primeros siete meses del año fue de 17,3% y acumuló en los últimos doce meses un 36,6%.

Noticia en desarrollo..


Temas

Indec

Inflación

IPC

julio

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer este miércoles el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de julio 2025 y reveló que la cifra fue del 1,9%.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios