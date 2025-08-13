La Inflación en Río Negro fue de 0,98% en julio, superior al IPC de junio: los rubros con mayores aumentos

Inflación de julio 2025: el Indec revelará este miércoles el IPC, ¿a qué hora y cuáles son las proyecciones?Foto: archivo Cecilia Maletti.

Este miércoles se conoció la inflación de Río Negro. Durante el mes de julio se registró un IPC del 0,98%, un valor por encima del que se contabilizó en junio. El acumulado anual es de 10,94%. Estos fueron los rubros con mayores alzas.

Uno por uno, la inflación en cada rubro en Río Negro

Los datos de la inflación por rubros, según detalla el informe de la Dirección de Estadísticas y Censos de Río Negro:

Alimentos: 0,68%

Transporte y servicios: 2,06%

Equipamiento y mantenimiento del hogar: 0,36%

Vivienda: 1,91%

Indumentaria, accesorios y servicios: 0,82%

Artículos personales y de tocador: 2,88%

Atención médica y gastos para la salud: 2,26

Esparcimiento: 0,60%

La inflación acumulada en Río Negro: de cuánto es

Río Negro se mantiene entre las provincias con menor inflación, tras los tres últimos datos que indicaron una cifra por debajo del 1%. De acuerdo a la información difundida, la variación interanual es del 27,03% en Río Negro.

El acumulado anual es de 10,94%. En junio la inflación fue de 0,78%, en mayo la cifra fue también de 0,78%, en abril fue del 1,81% y en marzo del 2,11%.

La inflación en Neuquén: el dato del IPC se conocerá en las próximas horas

En julio según los datos publicados por la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos, la tasa de inflación registrada fue del 2,1% en Neuquén, lo que representa un aumento de 0,2 puntos porcentuales en comparación con mayo, cuando fue del 1,9%.

Según el último relevamiento, la acumulación anual es de 18,8% en el primer semestre del año, mientras que la variación interanual trepó al 49,8%.

La inflación en Neuquén en abril fue de 2,9%, en marzo de 4%, en febrero del 3% y en enero de 3,5%.