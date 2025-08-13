La inflación en Neuquén fue del 2,1 % en julio, igual a la de junio: cuáles fueron los rubros con más impacto
Así lo informó la dirección provincial de Estadística y Censos este miércoles. El último dato vigente era el de junio, cuando fue de 2,1%.
Este miércoles se dio a conocer la inflación de julio en Neuquén. Según los datos publicados por la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos, la tasa de inflación registrada en el séptimo mes del año fue del 2,1 %, igual a la de junio.
Según el relevamiento realizado en junio, la acumulación anual fue de 18,8% en el primer semestre del año, mientras que la variación interanual trepó al 49,8%. En tanto para el séptimo mes de este 2025 se registró una acumulación de 21,4 y la variación interanual de 45,4%
La inflación en Neuquén en mayo fue de 1,9%, en abril fue de 2,9%, en marzo de 4%, en febrero del 3% y en enero de 3,5%.
Rubro por rubro: ¿qué aumentó y qué bajó en julio 2025?
- Vivienda, agua, electricidad y gas:
- Bebidas alcohólicas y tabaco:
- Educación:
- Transporte:
- Salud:
- Alimentos y bebidas no alcohólicas:
- Prendas de vestir y calzado:
- Recreación y cultura:
- Equipamiento y mantenimiento del hogar:
La inflación en Río Negro fue de 0,98% en julio, superior al IPC de junio
Este miércoles se conoció la inflación de Río Negro. Durante el mes de julio se registró un IPC del 0,98%, un valor por encima del que se contabilizó en junio. El acumulado anual es de 10,94%. Estos fueron los rubros con mayores alzas.
Los datos de la inflación por rubros, según detalla el informe de la Dirección de Estadísticas y Censos de Río Negro:
- Alimentos: 0,68%
- Transporte y servicios: 2,06%
- Equipamiento y mantenimiento del hogar: 0,36%
- Vivienda: 1,91%
- Indumentaria, accesorios y servicios: 0,82%
- Artículos personales y de tocador: 2,88%
- Atención médica y gastos para la salud: 2,26
- Esparcimiento: 0,60%
El rubro con más aumentos en julio fue «Artículos personales y de tocador». Según se precisó en el informe lleva un acumulado anual de 13,38% y una variación interanual de 33,10%.
La inflación acumulada en Río Negro: de cuánto es
Río Negro se mantiene entre las provincias con menor inflación, tras los tres últimos datos que indicaron una cifra por debajo del 1%. De acuerdo a la información difundida, la variación interanual es del 27,03% en Río Negro.
El acumulado anual es de 10,94%. En junio la inflación fue de 0,78%, en mayo la cifra fue también de 0,78%, en abril fue del 1,81% y en marzo del 2,11%.
Comentarios