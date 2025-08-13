El Indec dará a conocer la inflación de julio 2025: así impactará en las jubilaciones y pensiones de Anses

El Indec dará a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio 2025. Según las proyecciones de consultoras privadas y el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central (BCRA), se espera una inflación mensual por debajo del 2%. En esta nota te contamos por qué el dato impactará directamente en las jubilaciones y pensiones que paga la Anses.

Cuándo se publicará el dato de inflación de julio 2025

El Indec publicará hoy el dato oficial de la inflación de julio 2025. El mes pasado, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) mostró un alza del 1,6%, y las proyecciones para el séptimo mes del año anticipan un incremento, aunque se espera que sea mínimo.

De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio de 2025 se publicará a las 16 en el sitio web oficial del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). El relevamiento del Banco Central apostó por el 1,8%, en tanto la mayoría de las proyecciones de consultoras privadas rondaron más el 2% con algunas estimaciones como Analytica registrando una variación del 2,1% y Equilibra un 1,9%.

La inflación de julio 2025 y el impacto en las prestaciones de Anses

Es importante saber que, desde la entrada en vigencia de la nueva fórmula de movilidad, los aumentos para las jubilaciones, pensiones y asignaciones de Anses son mensuales y toman como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. De esta manera, el dato de julio marcará el incremento que tendrán los haberes de agosto, que se cobrarán en septiembre 2025.

En junio 2025 la inflación fue del 1,6%, tuvo una elevación mínima respecto al mes de mayo, que había alcanzado el 1,5%. Antes de conocer el resultado, los analistas privados ya habían hablado sobre una inflación mayor respecto a la del mes anterior, impulsada por el aumento de los servicios regulados.