Inflación en Neuquén | Fue del 2,8 % en agosto: los aumentos rubro por rubro

Este miércoles se dio a conocer la inflación de agosto en Neuquén. Según los datos publicados por la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos, la tasa de inflación registrada fue del 2,8%, un 0,7% mayor a julio. Con esto, la variación acumulada es de 24,8%, mientras que la interanual es de 42,5%.

En tanto, la inflación en Neuquén en julio y junio fue de 2,1%, en mayo de 1,9%, en abril de 2,9%, en marzo de 4%, en febrero de 3% y en enero de 3,5%.

«Las divisiones que más aumentaron fueron Salud (5,2%), Educación (5,2%) y Transporte (3,9%)», informaron desde Provincia

Mientras que las más bajas se registraron en Prendas de vestir y calzado (0,2%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,4%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (1,6%).

Puntualmente en Salud, indicaron que «los aumentos más relevantes fueron en consultas médicas,

odontológicas y otras«. Mientras que en el segundo rubro, los aumentos que más impactaron fueron en «educación universitaria y educación primaria«. Por último en Transporte, las subas más importantes fueron en «combustible para vehículos».

Por otra parte, advirtieron que si se considera la incidencia que tuvieron las distintas divisiones, Vivienda,

agua, electricidad y otros combustibles, Transporte, Información y comunicaciones y Alimentos y bebidas no alcohólicas en conjunto representaron 61,4% del incremento mensual.

Respecto a los Servicios, señalaron que su incidencia se explica principalmente por las variaciones en alquiler de la vivienda, consultas médicas, odontológicas y otras, restaurantes, servicios de telecomunicaciones agrupados y servicio de televisión por cable.

Rubro por rubro: ¿Qué aumentó en Agosto del 2025?

Salud: 5,2%

Educación: 5,2%

Transporte: 3,9%

Información y comunicaciones: 3,7%

Vivienda, agua, electricidad y gas: 3,5%

Bienes y servicios varios: 3,3%

Restaurantes y hoteles: 2,8%

Equipamiento y mantenimiento del hogar: 2,3%

Recreación y cultura: 1,9%

Bebidas alcohólicas y tabaco: 1,6%

Alimentos y bebidas no alcohólicas: 1,4%

Prendas de vestir y calzado: 0,2%

Noticia en desarrollo