Economía

La inflación en Río Negro fue de 1,93% en agosto, superior al IPC de julio: los rubros con mayores subas

Así lo dio a conocer este miércoles la Dirección del Centro de Estadísticas y Censos de la provincia.

Por Redacción

Se conoció la cifra de inflación. en Río Negro. (Florencia Salto).

Este miércoles 10 de septiembre, la Dirección de Estadísticas y Censos de Río Negro dio a conocer que la inflación de agosto fue de 1,93%. Estos fueron los rubros con mayores alzas.

Las mayores subas en Rio Negro en la inflación de agosto

El rubro con más aumento en agosto fue «Indumentaria, accesorios y servicios». Según se precisó en el informe lleva un acumulado anual de 25,16% y una variación interanual de 41,26%.

Le siguieron «Esparcimiento» (5,6%), «Artículos Personales y de tocador» (5,24%), «Transporte y servicios para el mismo» (3,36%), «Vivienda» (2,36%), y «Equipamiento y mantenimiento del hogar» (2,28%), «Alimentos» (0,78%) y «Atención médica y gastos para la salud» (0,12%).

Los últimos cinco datos mensuales de la inflación de Río Negro

En lo que va del año, hay una suba acumulada de 13;08%.

En julio la inflación fue de 0,98%, en junio la inflación fue de 0,78%, en mayo la cifra fue también de 0,78%, en abril fue del 1,81% y en marzo del 2,11%.

Inflación de agosto 2025: el Indec difundirá el dato nacional esta tarde

Según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) la inflación en el mes de julio a nivel nacional fue de 1,9%. Para agosto, y en medio de la volatilidad cambiaria, se espera una leve desaceleración. Esto dijeron las consultoras sobre el Índice de Precios al Consumidor. La cifra se dará a conocer esta tarde.

Los datos preliminares difundidos en los últimos días y los análisis de las consultoras privadas anticipan que el número estará cercano al 2%.


Temas

Inflación

Río Negro

Últimas noticias

