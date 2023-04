Inflación y dólar blue: cómo es el impacto en los comercios de Roca

La inflación y el aumento del dólar blue en las últimas horas generó mucha preocupación entre los comerciantes no sólo de Roca sino también del resto del país. Pero la escalada de la moneda norteamericana abrió interrogantes y provocó reacciones de distinto tipo en comerciantes y empresarios de la ciudad.

Carlos Isla y Cia. es una de las firmas más importantes en la venta de materiales de construcción y si bien el incremento del dólar es un tema que cruza todas las actividades comerciales, ayer expresaron que el valor de la divisa norteamericana no rige el precio de los materiales sino que los establecen los índices de inflación.

Pero la disparada de la moneda estadounidense sí derivó en una necesidad inmediata entre los clientes quienes han generado una mayor demanda como una forma de «congelar el precio».

«Lo que sucede frente a esta situación es que la gente viene a comprar más de lo habitual. Por ejemplo una persona que está pesando hacer una ampliación en casa o una remodelación, viene y compra los materiales porque quiere fijar el precio de la compra. Y no retira el material. Buscan garantizar que su plata valga«, dijo una fuente de la empresa consultada ayer.

Explicó además que hasta el momento no han tenido ninguna restricción con respecto al tema de materiales. «Aumentan (los precios) pero no hay desabastecimiento. No hay un producto que no aumente, esto sucede siempre cuando se genera este tipo de inestabilidad económica», sostuvo y remarcó que los incrementos en las facturas llegan casi al 10% en algunos materiales.

«Los únicos materiales que se cotizan a precio dólar son los siderometalúrgicos (hierro y chapas) pero los rige el dólar oficial que se mueve muy poco», explicaron desde la firma.

Pero otras actividades comerciales ya han sufrido el impacto del incremento del dólar.

La empleada de una casa de venta de neumáticos ubicada sobre avenida Roca, aseguró que el 25 de abril, suspendieron las entregas y anunciaron que habrá un aumento del 5%. «Todo está sujeto a lo que suceda con el dolar», contó.

Otro empleado de neumáticos «El Valle», contó que por el momento no remarcaron el precio pero, marcas como Pirelli ya cortaron la facturación. «No aumentamos los precios pero seguro pronto nos llegará la orden», dijo y agregó que un neumático para un auto mediano ya cuesta entre los $70.000 y $110.000, para camionetas ronda los $200.000 y para vehículos grandes como colectivos, ya supera los $300.000.

Una firma ya suspendió el envío de neumáticos a Roca. Esperan que se estabilicen los precios. foto: Juan Thomes.

Daniel De Gregorio, de «Repuestos De Gregorio», contó que antes de ayer tres proveedores suspendieron las entregas. «Hoy nos avisaron que van a retomar las entregas con el stock que tienen disponible pero con el 15% de aumento», dijo el comerciante quien hizo hincapié en que esta situación se genera sobre todo en aquellas empresas que trabajan con productos importados.

El rubro de los repuestos es otra actividad que se vio afectada de manera notable. foto: Juan Thomes.

Una situación similar sucede en el rubro de los electrodomésticos. Marina Yezzi, de «Yezzi Hogar», comentó que sus proveedores, al igual que en otros rubros también tienen las ventas suspendidas y que «se vio un mucho movimiento en la lista de precios».

«Suben entre el 3% y 4% los precios», aseguró.

Respecto a los productos que no están ingresando, se refirió a la línea de electrodomésticos, sin embargo, contó que «elementos de fabricación nacional como planchas, termotanques, también suspendieron las entregas».

El incremento se trasladó rápido a las casas de venta de electrodomésticos. foto: Juan Thomes

«Hay mucha incertidumbre, vivimos el día a día. No sabemos si abrir o cerrar porque tenemos gastos fijos que están y no podemos dejar de pagar los impuestos», subrayó.

Leticia, es diseñadora gráfica y respecto al incremento del dolar, expresó que se encuentra «agotada» porque han reducido sus ganancias. Es que hay muchas empresas de industria nacional que nos proveían y ahora no están más. Ahora, sólo compra lo que tiene que ver con la cinta de papel.

«Algunos proveedores no pasan precios o directamente comunican que va a haber un incremento del 30% o 40% porque no quieren vender», aseguró.

Antes sus proveedores le daban a pagar un margen de 15 días pero ahora ya dieron de baja esa opción. «Tenés que pagar en el día sí o sí», aseveró.

Por otro lado, respecto a las ganancias contó que no puede mantener el margen porque «no aumenta los precios en gran porcentaje para sus clientes». «Vendemos pero no ganamos», dijo.

«Honestamente la situación te saca las ganas de hacer. No podés sentarte a trabajar porque estás pendiente de la suba del dolar de los precios», indicó

Un empleado de la firma Chapa Sur (dedicado a la venta de autopartes), contó que no hay lista de precios. «Todos los días hay aumento» y lo que estaba a la mañana a un precio, seguro por la tarde es otro». «No hay una lista de precios estable», ratificó.