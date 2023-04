Cuál es la diferencia entre el dólar oficial, el blue, el MEP, y el CCLLo: lo que tenes que saber

La fiebre por la divisa norteamericana es el tema central de la agenda argentina durante las últimas dos semanas. En ese escenario de frenesí e incertidumbre respecto al rumbo de la economía, muchas personas que habitualmente no acostumbran a participar del mercado cambiario y financiero, se sienten tentadas a comprar y vender dólares buscando cobertura.

Sucede sin embargo que no todos los que se lanzan a la compra de divisas conocen los pormenores del mercado cambiario, cuáles son las diferencias centrales entre los diferentes tipos de cambio, y cuál es la cotización más relevante al momento de comprar y vender.

La primer advertencia (si es que alguien en Argentina aun no lo sabe) es que en nuestro país existe una severa restricción para el acceso al mercado único y libre de cambios (MULC), pagando el tipo de cambio oficial que hoy se ubica en $227,50. Dicho precio es relevante principalmente para quienes operan exportaciones e importaciones.

Para el resto de los mortales, existe un cupo mensual de solo u$s 200 al que solo puede acceder quien cumple una interminable lista de requisitos, a saber: no haber cobrado sueldo desde un ATP (en pandemia), no ser beneficiario de IFE ni de AUH, no haber comprado dólar MEP ni ser co titular de una cuenta que haya comprado dólar MEP, no ser beneficiario de tarifa social en luz o gas, entre otras.

La mayoría de los actores económicos queda excluido del Dólar Ahorro por cantidad y por requisitos. Quienes desean y necesitan comprar divisas, se dirigen entonces a los canales alternativos: el Blue, el MEP o el Contado con Liquidación (CCL).

Quien logra sortear todas esas barreras, puede comprar sus u$s 200 al mes, pagando los $227,50 que marca la pantalla mas un 30% de «Impuesto País» y otro 35% de adelanto de Impuesto a las Ganancias. En resumen hoy se accede pagando $376,70, precio conocido como «Dólar Ahorro».

Dólares alternativos

La familia de los dólares alternativos es muy particular. Es allí donde se canaliza toda la demanda contenida que no puede encontrar respuesta en el mercado oficial. Es el lugar al que se dirigen quienes quieren comprar y no consiguen.

Además, hay que tener en cuenta que todo precio es una señal que brinda información. Al tratarse de canales alternativos, tanto el dólar paralelo como los dólares financieros, son caja de resonancia económica y también política del estado de ánimo en los mercados, respecto a la coyuntura nacional.

El Dólar Blue

En primer lugar, el tipo de cambio paralelo, informal, o simplemente el «Dólar Blue», se trata del mercado de divisas que funciona de forma marginal. Es básicamente el «mercado negro» de divisas. No existe ningún tipo de regulación, ni el Estado tiene forma alguna de intervenir oficialmente. En efecto, es un mercado que funciona en la ilegalidad, y de hecho nadie sabe bien «donde queda».

Por todo ello, es un mercado muy chico en relación al resto de los canales cambiarios. Algunas estimaciones hablan de un volumen de entre u$s 3 y 4 millones diarios. Ello implica que movimientos de compra o venta lo suficientemente importantes, permiten influir en el precio mediante el juego de la oferta y la demanda. En otras palabras, existen actores que pueden operar sobre el precio.

No obstante, se trata de uno de los precios más simbólicos de la economía. El Blue funciona en cualquier parte. En la casa de un amigo, de un conocido, en una cueva, un arbolito, o una empresa que necesita vender para pagar sueldos. Todos en la economía miran el precio del Dólar BLue, lo toman como referencia para moldear expectativas, y luego tomar decisiones.

Sin ir muy lejos, tras el salto cambiario de las últimas dos semanas, las listas de proveedores en diferentes rubros de la economía ya empiezan a llegar con correcciones de entre el 20% y el 40%, anticipando un rápido (e ilógico) paso a precios minoristas, que solo tiene asidero en el temor y la necesidad de anticiparse en cada eslabón de la formación de precios.

MEP y CCL

Para quien necesita comprar divisas en gran cantidad y hacerlo formalmente, registrando las operaciones y declarándolas ante el fisco, existe el mercado cambiario financiero. Es el caso de pequeñas, medianas y grandes empresas, gente que debe hacer pagos al exterior, viajar, o simplemente desea atesorar.

En el mercado financiero no existe restricción por cantidad, y a priori cualquiera que tenga una cuenta comitente en dólares está en condiciones de acceder. La primera distinción importante es MEP o CCL.

El dólar MEP es el que queda depositado y circulando dentro de la plaza local argentina. Requiere de la compra de un bono, letra o cedear en pesos. Ejemplos: AL30, S28A3 o KO. La cantidad que se compre se queda un día “parkeado” o estacionado en la cuenta, y a las 24 hrs se puede vender la misma especie contra dólares, pudiendo incluso retirar en billete la cantidad en cuestion.

El dólar CCL o cable es en cambio, el que queda depositado y circulando "offshore" o fuera de Argentina. Se adquiere comprando activos que se identifican con la letra C (ejemplo: AL30C), y requieren tres días de parking antes de poder hacer líquidas las divisas.

El dólar CCL o cable es en cambio, el que queda depositado y circulando “offshore” o fuera de Argentina. Se adquiere comprando activos que se identifican con la letra C (ejemplo: AL30C), y requieren tres días de parking antes de poder hacer líquidas las divisas.

Existen sin embargo, una serie de restricciones que limitan la posibilidad de operar MEP o CCL. Algunas de ellas son similares a las que rigen para el Dólar Ahorro, a saber: no haber usado el cupo de u$s 200 de Dólar Ahorro durante los 90 días corridos anteriores de hacer MEP, no ser beneficiario de tasas subsidiadas, no ser beneficiario de tarifa social, no ser beneficiarios de planes sociales, tener los ingresos declarados (se trata de una operación en blanco y regulada), no haber refinanciado tu tarjeta de crédito en pandemia.



Dato 19,7% La suba que acumula el precio del dólar blue en lo que va del mes de abril.