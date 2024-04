Inflación y PBI en 2024-2025: Elisabet Bacigalupo revela las proyecciones de la consultora ABECEB

En diálogo con Diario RÍO NEGR0, la economista Elisabet Bacigalupo analiza y proyecta la política económica del Gobierno nacional, y comparte las previsiones de la consultora ABECEB sobre inflación y PBI.

PREGUNTA: El Banco Central volvió a recortar la tasa de interés. ¿Qué opinión tenés de la política monetaria del Gobierno?

RESPUESTA: Hay un apretón monetario fenomenal, porque tuviste un proceso de desmonetización muy fuerte. Todos los agregados monetarios están en niveles inéditamente bajos. El proceso de licuación de los agregados tuvo un componente fundamental que fue la tasa de interés real negativa. Eso genera una baja fuerte de los intereses que tiene que pagar el BCRA por sus pasivos remunerados, y eso implica una reducción no solo de la emisión endógena efectiva sino también de la expectativa de emisión monetaria futura por esa vía. Hoy el BCRA emite, poco, pero por un motivo legítimo que es compra de dólares para acumulación de reservas, y eso es más genuino. Es una estrategia monetaria funcional a los objetivos de mejorar la hoja de balance del BCRA, de bajar la brecha y de bajar los niveles inflación, pero no es sostenible en el tiempo.

P: ¿Qué estrategia monetaria esperan a futuro?

R: Todavía no está clara. Hoy podés tener tasas de interés reales negativas porque hay un cepo. El Gobierno tiene que definir una estrategia cambiaria-monetaria más sostenible a futuro, en el segundo semestre va a tener que tomar definiciones. La aspiración final es levantar el cepo, pero sería muy riesgoso hacerlo ahora, seguimos teniendo reservas netas negativas. Argentina está en una calma cambiaria y financiera, pero es endeble y puede revertirse en cualquier momento, en un contexto donde el tipo de cambio real multilateral ya perdió casi 36% de competitividad desde el momento de la devaluación. Creemos que el impuesto PAIS va a seguir hasta fin de año, que va a aportar un 1,5% del PBI a la recaudación. Eliminar el cepo y unificar tipos de cambio sería a costa de debilitar el ancla fiscal, ahí hay un trade-off importante. Las restricciones al giro de utilidades y dividendos van a seguir durante 2024, al menos. Tampoco veo este año una liberalización de la compra de dólares por parte de particulares y empresas. Buscarán consolidar la acumulación de reservas. La única condición que podría animarlos a eliminar el cepo es si obtuvieran fondos frescos significativos para fortalecer reservas. Hoy no se avizoran desde ningún lado.

P: ¿Y es posible acumular reservas con este crawling peg?

R: El Gobierno va a tener que salir del crawling peg al 2% mensual. Todo el mercado espera una aceleración a fin de abril o el próximo mes, pero no un salto devaluatorio. Hoy empezar a acumular atraso cambiario es el mayor riesgo en el horizonte. Los mercados se te pueden dar vuelta, los exportadores pueden no liquidar, y estás en problemas otra vez, y ya sabemos cuáles son las consecuencias de los saltos devaluatorios en Argentina: fogonazo inflacionario, impacto recesivo. Esperamos que corten esta regla y que después vayan devaluando al ritmo de la inflación, cuando esta esté más cerca del 5% que del 10%, porque quieren asegurarse este sendero de desinflación después del ajuste de precios relativos que vas a tener en abril con el gas y en mayo con la electricidad.

P: ¿Qué sendero imaginan?

R: Nuestro escenario base es una inflación persistiendo en niveles muy altos y todavía arriba de un dígito en abril y mayo, bajando a un dígito en junio. Luego, desacelera lentamente y se instala entre 4% y 5% hacia finales del cuarto trimestre. Proyectamos para diciembre una inflación del 168% interanual, o sea, se consolida un proceso de desinflación a niveles altos. Por otro lado, vemos una recesión relativamente corta pero profunda. Estamos viendo el piso en mayo-junio, y luego una moderada recuperación de la masa de consumo, la masa salarial, y de la inversión de mostrador, no tanto la de largo plazo, aunque sí en los sectores más dinámicos que generan el rebote cíclico para que el 2024 termine en promedio con una caída del PBI de 3,5%, y en 2025 una recuperación del 5,5%. Para hablar de crecimiento sostenido, queremos ver qué pasa con las reformas. Creemos que, a partir de la consolidad de cierta estabilidad macroeconómica, se puede tener una recuperación cíclica, que no se va a inhibir si el Congreso te frenara todas las reformas.

Dato 168% Inflación interanual proyectada para diciembre de 2024 por la consultora ABECEB.

P: ¿Qué rol tendrá el sector oil and gas en el sector externo?

R: Su impacto será clave para relajar la restricción externa. Será uno de los sectores que sustenta lo que pensamos que pueden ser al menos 5 años de superávit comercial de más de 15.000 millones de dólares para Argentina, siempre y cuando la política macroeconómica sea ordenada. Ahora, un debate que se viene es que los sectores ganadores, con mejores reglas de juego, con mayor estabilidad jurídica, con alta eficiencia y alta productividad, y que ofrecen lo que el mundo demanda hoy, son también sectores poco generadores de empleo. Por ejemplo, el sector oil and gas, tanto convencional como no convencional, energías alternativas, minería, litio, y el agro. Entonces tenés una economía muy informal, que necesita crear empleo para crecer, y el modelo de crecimiento que tenemos por delante no parece pro creación de empleo. Ahí hay todo un desafío para la discusión de esa estrategia de desarrollo, porque te va a generar tensiones distributivas y en las políticas públicas, tanto a los gobernadores como a la Nación de cara a los próximos años. Para crear empleo, hay que aumentar la tasa de inversión, y la inversión solo en estos sectores no alcanza. En esta discusión, son muy importantes las reformas estructurales.

