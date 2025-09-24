Javier Milei celebró la negociación con Estados Unidos por swap millonario, bonos y préstamos: «Prosperidad y libertad»

Estados Unidos, a través del Secretario del Tesoro Scott Bessent, confirmó que está en tratativas una negociación con Argentina que incluye un swap de 20.000 millones de dólares y la posible compra de bonos de la deuda argentina. Su anuncio no tardó en tener repercusiones y el presidente Javier Milei salió a celebrarlo en redes sociales.

Este miércoles el funcionario estadounidense adelantó que la negociación que está en trámite con las autoridades argentina recae sobre una línea swap de 20 mil millones de dólares con el Banco Central y la posible compra de «bonos argentinos en dólares»en caso de que se necesite.

«Estamos preparados para otorgar un importante crédito stand-by a través del Fondo de Estabilización Cambiaria, y hemos mantenido conversaciones activas con el equipo del presidente Milei para hacerlo», resaltó en un posteo compartido en X.

Su publicación tuvo reacción inmediata del gobierno argentino y de esta manera el presidente Javier Milei, publicó: «Gracias Presidente @POTUS y Sr. Secretario @SecScottBessent por su firme apoyo y la confianza en el pueblo argentino».

El mandatario afirmó: «Valoramos profundamente la amistad con Estados Unidos y su compromiso de fortalecer nuestra asociación sobre la base de valores compartidos. Juntos construiremos un camino de estabilidad, prosperidad y libertad. MAGA!».

Otro de los funcionarios claves en esta negociación que celebró la medida fue el ministro de Economía, Luis Caputo, quien tras agradecerle por sus palabras a Scott Bessent, escribió: «Argentinos, empieza una nueva era. A trabajar todos juntos para hacer nuestro país grande nuevamente!»

El apoyo de Estados Unidos al Gobierno de Javier Milei

Bessent brindó su apoyo al Gobierno de Javier Milei y dijo que considera que Argentina «cuenta con las herramientas para derrotar a los especuladores, incluyendo a aquellos que buscan desestabilizar los mercados argentinos con fines políticos».

Por su parte informó que está en contacto con empresas estadounidenses que planean «realizar importantes inversiones extranjeras directas en Argentina en múltiples sectores en caso de un resultado electoral positivo».

El funcionario reafirmó el apoyo que el gobierno de Donald Trump tiene con el libertario, sobre todo luego del que el presidente estadounidense expresara su «confianza en los planes económicos de su gobierno y la importancia estratégica geopolítica de la relación entre Estados Unidos y Argentina».

«Inmediatamente después de las elecciones, comenzaremos a trabajar con el gobierno argentino en el pago de sus principales deudas», resaltó y agregó: «Seguiré de cerca los acontecimientos y el Tesoro sigue plenamente preparado para hacer lo que sea necesario».

Con información de Noticias Argentinas