Javier Milei y Kristalina Georgieva se reúnen en Estados Unidos: ¿se define el futuro del acuerdo con el FMI?

Javier Milei continúa con su gira por Estados Unidos, luego de su encuentro con el presidente Donald Trump donde recibió el apoyo que tanto esperaba, el libertario continúa este miércoles con una agenda llena de actividades entre las que se destaca un discurso en la ONU y una reunión clave con la titular de FMI, Kristalina Georgieva.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó a través de su cuenta oficial de X que la reunión con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) se llevará a cabo este miércoles. El encuentro está programado para las 14:30, hora local de Washington (15:30 de Argentina).

La reunión del Presidente Javier y su comitiva con la titular del FMI Kristalina Georgieva se realizará el día de mañana a las 14:30 horas (hora local).



Fin. — Manuel Adorni (@madorni) September 24, 2025

El equipo económico y político de Javier Milei también participará en la reunión. Es importante destacar que este encuentro se produce en un momento crucial para el país, que busca consolidar el cumplimiento de las metas acordadas con el FMI y avanzar en una nueva etapa de negociaciones para obtener respaldo financiero en medio de las tensiones económicas.

El fuerte respaldo de Donald Trump a Javier Milei

El mandatario norteamericano escribió en la red Truth: “Javier Milei es muy buen amigo, luchador y ganador y tiene mi respaldo completo y total para la reelección como presidente”. Con esa frase, dejó en claro su aval político, previo a las elecciones legislativas de octubre.

Trump sumó otra definición enfática: “El muy respetado presidente de Argentina, Javier Milei, ha demostrado ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso… avanzando en todos los niveles a una velocidad récord”.

Trazando un paralelismo con la política de su país, disparó contra Joe Biden: “Heredó un ‘desastre total’ con una inflación horrible causada por el anterior presidente de la izquierda radical (muy parecido a Joe Biden, el presidente más corrupto, el PEOR presidente en la historia de nuestra nación)”.

Trump cerró su publicación en redes con una nueva muestra de cercanía personal: “Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y GANADOR, y tiene mi respaldo completo y total para la reelección como presidente — ¡Nunca los defraudará!”.