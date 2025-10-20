Javier Milei explicó cómo el swap con Estados Unidos ayudará a reducir el riesgo país y afrontar la deuda en 2026

El Banco Central argentino formalizó hoy un acuerdo de intercambio de monedas (swap) por US$20.000 millones con el Tesoro de los Estados Unidos. El presidente Javier Milei, en declaraciones televisivas, precisó que la operación tiene como fin principal dar seguridad a los inversores y facilitar el acceso al crédito, así como también podría ser utilizado para afrontar pagos de deuda en 2026.

Según explicó el presidente, la estructuración de un swap implica un intercambio de monedas: «nosotros tenemos un crédito por US$20.000 millones de dólares y ellos tienen crédito en pesos por el equivalente a US$20.000 millones de dólares». Milei enfatizó que el acuerdo «solamente se ejecuta cuando usted lo necesita».

El jefe de Estado subrayó que el objetivo de esta línea de crédito es «para darle seguridad a aquellos que han invertido en Argentina, para que baje el riesgo país, para que baje la tasa de interés y para que los argentinos puedan tener acceso al crédito».

El swap beneficiará inversiones y abrirá el mercado de capitales: una línea para «hacer los pagos del 2026»

Detalló que esto beneficiaría «no solo las empresas, para financiar su capital de trabajo, financiar inversiones, sino que, por ejemplo, para que los argentinos puedan comprarse una casa».

Milei indicó que, en caso de que el riesgo país siga siendo muy alto y no se pueda salir al mercado de capitales, se utilizará esta línea de swap para «hacer los pagos del 2026». El presidente calificó esta acción como «tomar deuda para pagar deuda», en el marco de la estrategia financiera del país.

Ante la consulta sobre si Argentina entregaba recursos a cambio en esta operación, el presidente calificó la afirmación como «una mentira del kirchnerismo» y aconsejó no dejarse «psicopatear por los kirchneristas ni comprar la mentira de un psicópata».

Aseguró que la negociación se realizó bajo una «lógica capitalista», donde «cuando usted hace un intercambio, una operación, se benefician las dos partes», tanto Argentina como Estados Unidos.

Con Información de Noticias Argentinas.