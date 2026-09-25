La apuesta de Milei y Caputo por convencer al mercado chocó con nuevas señales de incertidumbre

Aunque la razón central fue la participación en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el presidente Javier Milei también desembarcó en Estados Unidos con el objetivo de consolidar el proyecto político y convencer a los inversores de su continuidad al mando del país, pero el mercado financiero respondió con extrema frialdad.

El riesgo país superó los 600 puntos, tras el paso de Milei y Caputo por Estados Unidos

El reflejo más fiel fue la suba del riesgo país, que cerró la semana a 609 puntos, el valor más alto desde el 8 de abril, cuando había alcanzado las 610 unidades.

La intención del Gobierno de ir a hablar en forma directa con Wall Street quedó expuesta cuando se conoció que, sin comunicación previa, el ministro de Economía, Luis Caputo, había viajado el domingo por la noche a Nueva York para mantener el lunes una reunión con inversores y hombres de negocios en las oficinas de JPMorgan, a la que se intentó bajar el tono, pero que luego tomó relevancia a partir de los hechos.

La presencia de Caputo no era indispensable para la participación de Milei en la ONU, pero sin embargo hubo una puntillosa preocupación para que el jefe del Palacio de Hacienda flanqueara al presidente en todo momento.

Caputo les ratificó a quienes lo escucharon que no habrá cambios en el programa económico del Gobierno y que no tiene prevista la emisión de deuda a este nivel de tasa de interés. También les prometió la reelección de Milei.

Por su parte, el presidente, además de sus discursos ante la Asamblea, habló en distintos foros y eventos, en los que destacó lo que considera que son sus logros en materia económica.

En los hechos, el mercado no respondió a las publicitadas bondades que desparramaron las autoridades argentinas.

Cuando Milei y Caputo iniciaron sus actividades en Nueva York, el indicador soberano era de 521 puntos; al regresar este viernes a Buenos Aires, vieron un cierre de 609 unidades. En la última jornada de la semana hubo bonos que se desplomaron hasta 2,8%, variación que no condice con una economía con equilibrio fiscal y superávit externo.

De allí que las razones haya que buscarlas en temas políticos internos, resultados económicos y, en parte, en el contexto internacional.

Desde el punto de vista global, la continuidad del conflicto en Medio Oriente provocó la suba de los precios de la energía, el aumento de la inflación en Estados Unidos, lo cual derivó en un ajuste al alza de la tasa de interés. Así, el bono de 10 años del Tesoro americano rinde más de 5%, lo cual impacta en el cálculo del riesgo país, ya que es el título de referencia.

Pero además de este panorama, los motivos económicos y políticos internos resultan un componente muy fuerte en esta coyuntura. El origen son los malos resultados que se observaron en materia de pobreza y nivel de actividad.

Con Milei y Caputo en Estados Unidos, se conoció el salto de la pobreza a 32,3% y una nueva caída de la actividad económica, arrastrada por sectores clave como industria, comercio y construcción.

Este escenario pone a los inversores a la defensiva porque crecen las dudas sobre la continuidad del proyecto político y la posibilidad de que un cambio de signo en la Casa Rosada dé marcha atrás a muchas de las reformas ya instaladas y cuestione contratos firmados.

Por si fuera poco, el gobernador de la provincia de Buenos Aires y potencial candidato a presidente por la oposición, Axel Kicillof, estuvo en Nueva York, en coincidencia con Milei, con el objetivo de mostrarse “amigable” ante el mercado financiero, pese a su pasado como ministro de Economía.

La migración de la puja política de Buenos Aires a Wall Street no fue una señal que, precisamente, haya servido de efecto tranquilizador para los mercados.

Otro punto que los inversores no terminan de digerir de la mejor forma es la confirmación de que Argentina no emitirá deuda en el mercado internacional. No son pocos los que quieren cobrarle una tasa alta a un país que en los próximos años tendrá un importante flujo de dólares asegurado.

Caputo los desafía diciendo que con este nivel de tasa no ofrecerá ningún nuevo instrumento con ley extranjera y sigue buscando alternativas de préstamos para cerrar el programa financiero 2027. Así, les tranca las puertas a un jugoso negocio.

La contracara de esta situación fue la colocación de deuda de San Juan, que obtuvo U$S 600 millones a una tasa de 9,875%, dinero que será aplicado a obras de infraestructura para la industria minera. San Juan se transformó en la séptima jurisdicción en endeudarse durante la actual gestión nacional, elevando el total emitido por las provincias a U$S 5.475 millones.

La idea de Caputo es que el Estado argentino no tiene que endeudarse a más del 6%.

El mal clima en el mercado de bonos se extendió a las acciones, que ayer perdieron 1,4% y en el mes acumulan un retroceso de 4,4%. Similar tendencia tuvieron los ADRs en Wall Street.

En la plaza cambiaria, el dólar escaló a $ 1.495 para la compra y $ 1.545 para la venta, con lo cual sumó $ 10 en las últimas dos ruedas. En el mercado mayorista, la cotización se ubicó en $ 1.515 y $ 1.524, para ambas puntas. El blue se operó en $ 1.540 y $ 1.560, mientras que en Córdoba se pagó $ 1.576.

Este viernes el Banco Central no intervino en el mercado de cambios y las reservas cayeron a 48.245 millones luego de un pago de U$S 850 millones al FMI.

El organismo culmina por estas horas la tercera revisión del acuerdo en curso y se espera por el documento que revele la visión del organismo sobre la coyuntura del país.

Corresponsalía Buenos Aires