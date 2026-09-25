El riesgo país llegó a los 628 puntos y tocó su nivel más alto desde marzo: caen bonos y acciones

Jornada en rojo para los activos argentinos: el castigo sobre los bonos soberanos y la caída del Merval profundizaron la cautela de los inversores. (Foto: gentileza)

La última rueda de la semana profundiza la baja de los activos argentinos en la plaza local y en Wall Street. En una jornada marcada por la aversión al riesgo y un menor apetito por instrumentos emergentes, el riesgo país sumaba 33 unidades hacia las 14.30 y se ubicaba en 611 puntos básicos. Cerca del mediodía había tocado un techo intradiario de 628 unidades, su nivel más alto desde fines de marzo. El indicador encadena diez subas consecutivas y acumula un avance de 126 puntos desde el 11 de septiembre, cuando marcaba 485.

El salto del índice elaborado por JP Morgan responde a una nueva ola de ventas de títulos soberanos en dólares, con mayor presión sobre los tramos largos de la curva. El movimiento complica los planes del equipo económico para reabrir el acceso al mercado voluntario de crédito internacional en condiciones de financiamiento sostenibles.

El riesgo país es un índice que mide la diferencia entre la tasa que pagan los bonos argentinos en dólares y la que abonan los del Tesoro de Estados Unidos, considerados los más seguros del mundo. Se expresa en puntos básicos: 611 puntos significan que los inversores le exigen a la Argentina una tasa 6,11 puntos porcentuales más alta que la que le piden a la economía estadounidense. Cuanto más alto es el indicador, más caro le resulta financiarse al Estado nacional, y también a las provincias y a las empresas, que toman ese costo como referencia para colocar deuda.

Riesgo país Argentina · EMBI+ (puntos básicos) — — Anterior 578 Apertura 578 Máximo 628 Mínimo 578 1M 3M 6M YTD 1A Serie de cierres diarios del riesgo país de Argentina. Fuente: Rava Bursátil

Bonos en dólares: bajas generalizadas de hasta 2,9%

Cerca de las 14.30, la pizarra de renta fija mostraba un rojo predominante en las cotizaciones en moneda dura:

Curva en dólares (US$): el retroceso lo encabezaba el Global 2046 (GD46D) con una baja del -2,9% . Lo seguían el AL41D (-1,9%) , el AE38D (-1,6%) , el AL35D (-1,3%) y el GD35D (-1,1%) . En los tramos cortos y más negociados, las pérdidas eran más moderadas: el AL30D cedía 0,7% , el AL29D 0,5% y el GD30D 0,4% .



el retroceso lo encabezaba el con una baja del . Lo seguían el , el , el y el . En los tramos cortos y más negociados, las pérdidas eran más moderadas: el , el y el . Cotizaciones en pesos (AR$): la tendencia se replicaba en las mismas especies cotizadas en moneda local, con caídas lideradas por el GD46 (-1,7%), el AL41 (-1,3%) y el AE38 (-1,1%).

El castigo mayor sobre los títulos más largos refleja que los inversores exigen una prima creciente para estirar plazos en deuda argentina.

El Merval retrocede y arrastra a los ADRs en Nueva York

La plaza accionaria no lograba escapar del clima negativo. El índice S&P Merval retrocedía 1,4% a los 2.897.515 puntos, mientras que su medición en dólares (Merval USD) bajaba 1,9% hasta las 1.787 unidades.

En el panel líder de la Bolsa porteña, las mayores pérdidas eran las de Edenor (-2,7%), Transportadora de Gas del Sur (-2,5%), BYMA (-2,3%), Metrogas (-2,2%), YPF (-2,1%) y Banco Macro (-2,1%). Solo Loma Negra (+1,8%) lograba mantenerse en terreno positivo.

En Wall Street, los certificados de empresas argentinas (ADRs) reflejaban el mismo castigo. Las caídas más pronunciadas eran las de Banco Macro (-2,7%), YPF (-2,7%), TGS (-2,6%), Edenor (-2,5%), BBVA (-1,9%), Central Puerto (-1,8%) y Supervielle (-1,8%). Las excepciones fueron Corporación América (+1,5%) y Loma Negra (+1,2%). El desempeño del sector energético se vio condicionado además por la baja internacional del barril de petróleo Brent, que retrocedió más del 3% y operó en torno a los 103 dólares.

Los dólares financieros operan en alza

En el mercado cambiario, la demanda de cobertura impulsaba alzas moderadas en los tipos de cambio financieros. El dólar Contado con Liquidación (CCL) subía 0,4% a $1.621,21, mientras que el MEP avanzaba 0,5% hasta los $1.551,61. La brecha entre el CCL y el mayorista se ubicaba en torno al 6,7%.

Por su parte, el dólar oficial minorista cotizaba a $1.545 (+0,3%), el mayorista operaba en $1.519,50 y el dólar tarjeta se posicionaba en $2.008,50. En el segmento digital, el dólar cripto se negociaba en torno a $1.489,60.