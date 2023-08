La Cámara de Comercio de Cipolletti con el gobierno nacional: «Queremos más empatía con las pymes»

Esta tarde, el presidente de la Cámara de Comercio de Cipolletti, José Luis Bunter, estuvo reunido con diferentes funcionarios del gobierno nacional y dio detalles de las preocupaciones que le plantearon con respecto a las pequeñas y medianas empresas.

En un primer momento, trascendió que en la reunión participaría el titular de Economía y precandidato presidencial del peronismo, Sergio Massa, pero Bunter, en diálogo con Diario RÍO NEGRO confirmó que estuvo ausente. «Seguramente tenía otras actividades, pero su equipo nos recibió los informes que presentamos», explicó.

Según detalló, los planteos que realizaron estuvieron dirigidos hacia el actual secretario de Industria y Desarrollo Productivo de Argentina, José Ignacio de Mendiguren y hacia el jefe de Gabinete Agustín Rossi, «planteamos principalmente la situación de la pymes y dijimos que necesitamos otra mirada, hoy hay endeudamientos y embargos que lo único que hacen es cortarle las piernas para trabajar«, explicó.

Bunter junto a De Mendiguren durante el encuentro. Foto: Gentileza.

Bunter pidió que dejen trabajar a las pequeñas y medianas empresas ante este contexto, «dejen de avanzar sobre las pymes sobre este período tan difícil de devaluación que estamos pasando y que no embarguen más cuentas corrientes», sostuvo.

En el encuentro además participaron la presidenta del Banco de la Nación Argentina, Silvina Batakis, la Ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Argentina, Kelly Olmos y el presidente del Banco Credicoop, Carlos Heller.

El presidente de la Cámara de Comercio remarcó que esta situación golpea de lleno a las pymes. «Es absolutamente desmedida la situación, las ventas han caído, no se pueden conseguir algunos productos, y no hablo de electrodomésticos solamente, la parte tecnológica, hablamos de la parte de medicina, no se están vendiendo y está todo dolarizado, eso genera un perjuicio y los que más sufren son las pymes«.

Adelantó que ante los diferentes planteos, desde el gobierno nacional brindaron una respuesta positiva, «pedimos que frenen con los embargos, dieron una buena mirada y respuesta. Lo van a tomar de buena manera», comentó.

El pedido de una nueva represa por las crecidas en la zona

Bunter también habló sobre la situación de los ríos en la zona y explicó que le entregaron a De Mendiguren un informe sobre las crecidas en la zona, «con ayuda de la AIC elaboramos un informe, desde la institución nos dieron una respuesta alarmante y tiene que tomar la decisión el gobierno nacional«, dijo.

El encuentro se realizó esta tarde en Buenos Aires. Foto: Gentileza.

Remarcó que el pedido fue claro, pidieron construir otra represa. «Los que están en el poder tienen que tomar la decisión, elevamos esta preocupación junto con la solicitud, fue una presentación casi jurídica, que se cree otra represa. Porque corre riesgo otra inundación, eso se lo manifestamos«, explicó Bunter.

Desde AIC habían informado previamente a la Cámara de Comercio de Cipolletti que «la situación de riesgo de inundación por insuficiente regulación de los caudales extremos del rio Neuquén superiores a caudales superiores a 11.500 m3/seg y consecuente eventual rotura de la presa Portezuelo Grande, continúa sin resolución por parte de las distintas administraciones del Estado Nacional a la definición del financiamiento para la firma del contrato de Chiuido I, y/o la readecuación del dique Portezuelo Grande, a pesar de la intervención de la máxima instancia judicial del país».

«Queremos beneficios para las pymes»: el planteo de la Cámara de Comercio

Luego de la reunión, el presidente de la Cámara de Comercio remarcó su pedido en Buenos Aires, «pedimos ser parte del equipo de trabajo, que podamos desarrollar y seamos escuchados para tomar acciones en conjunto», reclamó,

Aseguró que su aporte viene desde «una mirada de pyme real». Y argumentó que actualmente «los trabajadores están muy enojados por la situación«.

Pidió que «fundamentalmente queremos beneficios para las pequeñas pymes«. Además, planteó que «el aumento de los combustibles por ejemplo es uno de los puntos que genera una inflación desmedida, el trabajador ya no llega a fin de mes«.

Concluyó que «hoy en día las pequeñas empresas no pueden cumplir con las obligaciones, por cubrir el sueldo de los trabajadores generan un endeudamiento que son cazados por organismos como Afip. Queremos que tengan un poco mas de empatía con respecto a las pymes, de acá a fin de año están complicadas».