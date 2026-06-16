La carne vacuna marcó el consumo más bajo en 20 años: qué pasó con los precios y las exportaciones

El consumo de carne vacuna en Argentina alcanzó en mayo los 47,5 kilos por habitante al año, el nivel más bajo de los últimos 20 años. El indicador mostró una baja interanual de 6,1%, equivalente a una retracción de 3,1 kilos por persona frente al mismo mes de 2025.

El informe de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra) atribuyó la caída al menor poder de compra de las familias. Según la entidad, el retroceso está vinculado a «la suba significativa en el precio relativo de la carne vacuna».

Consumo de carne vacuna: por qué cayó al nivel más bajo en dos décadas

Entre enero y mayo, el consumo aparente de carne vacuna cayó 11,1% interanual y totalizó 855.750 toneladas res con hueso. En términos absolutos, la absorción del mercado interno fue de 106.710 toneladas menos que en el mismo período del año pasado.

Pese a ese escenario, los precios mostraron una leve baja por segundo mes consecutivo. El asado encabezó las caídas con un descenso mensual de 1,6%, seguido por el cuadril, la nalga, la carne picada común y la paleta. En sentido contrario, la caja de hamburguesas congeladas aumentó 2,5%.

Mientras el consumo interno se redujo, las exportaciones aumentaron 5,1% en los primeros cinco meses del año y alcanzaron 312.200 toneladas res con hueso. El crecimiento estuvo impulsado principalmente por las compras de Estados Unidos, favorecidas por el nuevo cupo anual de 100.000 toneladas libre de aranceles.

En contraste, las ventas a China continuaron en baja. Ciccra señaló que las exportaciones al principal destino de la carne argentina cayeron 35,8% mensual en abril y 32% en la comparación interanual de ese mes. Al mismo tiempo, los envíos a Estados Unidos crecieron 25% frente al mes anterior y triplicaron el volumen registrado un año antes.

La producción también mostró una retracción. Entre enero y mayo se produjeron 1,168 millones de toneladas res con hueso, un 7,3% menos que en igual período de 2025, en un contexto de menor disponibilidad de hacienda para faena.

Sobre ese escenario, Ciccra explicó: «En mayo la industria frigorífica vacuna registró nuevamente un bajísimo nivel de actividad, en un contexto dominado por la menor oferta de hacienda vacuna para enviar a faena». En los primeros cinco meses del año se faenaron 4,94 millones de cabezas, una caída de 9,8% que ubicó al sector en su menor nivel de actividad de la última década.