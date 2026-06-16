La producción pyme cayó casi un 10% en un año por la caída de ventas y la falta de crédito

De acuerdo con el Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI) del Indec, la industria cayó un 2,8% interanual respecto de abril de 2025. (Foto: gentileza)

La recesión industrial ingresó en un terreno de extrema fragilidad estructural. El último Informe Coyuntural publicado por la Fundación Observatorio PyME (FOP) —entidad que cuenta con Paolo Rocca como presidente honorario y la reciente dirección ejecutiva de Pablo Dragún— reveló que la producción de las pequeñas y medianas empresas manufactureras sufrió una contracción del 9,2% interanual durante el primer trimestre del año.

Que el propio riñón de la gran industria argentina exponga este diagnóstico enciende las alarmas en el círculo rojo. El relevamiento técnico, basado en una muestra de 400 empresas del sector, confirma que la parálisis fabril corre en paralelo a un desplome histórico del consumo interno.

Actualmente, la disminución de las ventas se posiciona como la mayor problemática del sector y ya afecta al 83% de las firmas encuestadas, un máximo histórico para la serie del indicador.

(Fuente: Fundación Observatorio Pyme)

El factor China y el impacto de las importaciones en el mercado interno

A diferencia de otros períodos recesivos, el documento pone el foco en el impacto directo de las políticas de apertura comercial de la actual gestión. De acuerdo al observatorio, la preocupación por la competencia de productos importados casi se duplicó, pasando del 25% al 46% en la comparación interanual, señalando a China como el principal origen de la competencia extranjera.

La caída de la facturación trimestral alcanzó al 57% de las empresas, explicada fundamentalmente por la retracción de las ventas en el mercado interno, que afectó al 61% de las firmas. Los sectores más expuestos y castigados por este nuevo flujo aduanero son:

Productos de caucho y plástico .

. Textil, indumentaria, cuero y calzado .

. Autopartes, carrocerías y metalmecánica.

(Fuente: Fundación Observatorio Pyme)

Este escenario se tradujo de forma inmediata en una contracción del mercado laboral: la cantidad de personal ocupado cayó un 5% interanual , acumulando 13 trimestres consecutivos de retracción en la medición desestacionalizada.

El contexto sectorial que evidencian las pymes industriales se alinea con los últimos datos oficiales a nivel macroeconómico. Según el Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI) publicado por el INDEC, la actividad fabril de todo el país registró una baja del 2,1% mensual desestacionalizada en abril respecto a marzo y una caída del 2,8% interanual, frenando la mejora del mes anterior y ratificando de forma oficial el escenario de parálisis que reportan los empresarios del sector privado.

Falta de financiamiento y presión fiscal: el reclamo de los empresarios pymes

Otro de los síntomas críticos detectados por el monitor industrial es el colapso absoluto del sistema de financiamiento. El Índice de Confianza Empresarial (ICE-PYME) descendió a los 40 puntos, tocando su valor más bajo desde el tercer trimestre de 2023. Ante la falta de acceso al financiamiento productivo en los bancos comerciales, el 72% de los empresarios pymes le reclamó a la Casa Rosada un alivio de la presión fiscal y un 61% exigió estabilidad macroeconómica.

Ante la parálisis generalizada del mercado local, el único vector que exhibe expectativas de mediano plazo en el informe coincide con el desarrollo de los sectores extractivos de la Patagonia y el norte del país. El 26% de las pymes industriales declaró poseer alguna vinculación con los sectores de petróleo, gas (O&G) y minería, mientras que un 12% manifestó su intención de ingresar como subcontratista.

Entre las empresas que ya operan como proveedores directos e indirectos, el 49% estima un impacto alto o muy alto en sus ventas futuras por su integración a esa cadena de valor energética, transformándose en el principal sostén frente al freno generalizado de la demanda interna.

El informe de la Fundación Observatorio Pyme