Fiesta de la Nieve en Bariloche: el programa completo de este jueves con la inauguración en el cerro Catedral

Los artistas locales dieron inicio al evento en una jornada previa, el miércoles por la noche. Hoy será la inauguración oficial. Gentileza

Oficialmente la Fiesta Nacional de la Nieve cortará las «cintas» esta tarde con la bajada de esquiadores con luces LED en el cerro Catedral, que tendrá también música en vivo. Pero también hay un nutrido programa de actividades que comienzan a desarrollarse.

El miércoles, en la previa al inicio oficial, comenzaron los talentos locales a pasar por el escenario mayor del Centro Cívico con mezclas del DJ Polaco; la presentación del Ballet Proyección La Llave; la propuesta de Crearte; la potencia sonora con Bombo Sur; Punta y Hacha; Dar Arte y los alumnos de Madeleine Estudio; Vórtice Sur (rock); Mercenarios; La Banda del León y el cierre con el ritmo de Amor Amor.

El programa completo este jueves

En el centro de Bariloche las actividades comienzan temprano:

12:00 – Gastronomía sobre ruedas: apertura de los foodtrucks sobre la calle Independencia, ofreciendo una variada propuesta culinaria local.

15:00 – Concurso de Tortas: Organizado por la Escuela de Hotelería y Gastronomía (CET N.º 25) en el Puerto San Carlos, donde la destreza, el sabor y la creatividad dulce serán protagonistas.

16:00 – Tradicional Chocolate Caliente: Cita infaltables en el Centro Cívico para compartir y degustar el clásico chocolate barilochense.

Música en vivo: Durante toda la tarde, artistas y grupos locales (como Hombre Vivo, The Fever Danza, Wannabe Studio, Clover Club, Urban Groove, RMA, La Funk Me Up, Modo Peña, La Morena y David San Carlos y Tolkeyen) le pondrán ritmo al escenario.

20:45 – Sele Vera y Los Pampas.

Hay que recordar que se encuentra vigente la restricción para la venta de bebidas alcohólicas para llevar en un radio de 400 metros alrededor del Centro Cívico, durante el desarrollo de la 55ª Fiesta Nacional de la Nieve.

La fiesta se traslada al cerro Catedral

A partir de las 19 esquiadores de los distintos clubes del cerro e instructores del Catedral pondrán inicio al evento con la bajada de antorchas y luces LED. Llegarán con las tablas hasta la base.

Además habrá un show de luces y la animación de un DJ en vivo.