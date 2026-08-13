El brasileño Casemiro, rendido ante Lionel Messi: «Nunca vi eso en mi vida»

Sorpresa para propios y extraños. Ni sus compañeros podían creer que Lionel Messi estaba listo para volver a calzarse los botines y quedar a disposición de Inter Miami tan rápidamente, luego de haber atravesado uno de los momentos más dolorosos de su vida.

La presencia del «10» anoche en el estadio de Miami, aunque desde el banco de suplentes, naturalmente se robó todas las miradas. La derrota por 3 a 2 ante Club León y la eliminación de las Garzas de la Leagues Cup pareció importar poco.

El capitán de la Selección, notoriamente afectado ante la desapareción física de su padre, decidió volver a la acción de inmediato, a pocas horas de haber aterrizado en el estado de Florida tras permanecer unos cuantos días en Rosario.

A smile and a hug for Messi 🩷



Jhohan Romaña with a lovely gesture 🫂



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Y esa actitud del astro argentino, una muestra más (de las tantas…) de su enorme profesionalidad y compromiso deportivo, fue una acción digna de halagos por parte de los fanáticos, rivales y ni hablar de sus propios compañeros de plantel.

“Es un ejemplo. Porque, al final, seguramente está pasando una etapa muy mala, pero tiene un compromiso con los jugadores y el club que fue increíble”, comentó el brasileño Casemiro, compañero de la Pulga desde hace unas semanas en Inter.

Y agregó: “Nunca había visto eso en mi vida. Entonces, lo único que tenemos para dar son las gracias. Dar las gracias porque está aquí. Sabemos que es un jugador importantísimo para nosotros, pero el compromiso que él tiene es algo de aplaudir”, lo halagó. Posteriormente, reconoció: “Hay que ayudarlo, él sabe la etapa que está pasando de su vida. Pero tenemos que darle las gracias por todo”.

El anuncio de la presencia de Messi en el banco de relevos revolucionó al mundo del fútbol, aunque pocos creían que podía sumar minutos. Sin embargo, el astro ingresó a falta de diez minutos del final e hizo de las suyas en ofensiva, aunque lamentablemente fue derrota del equipo que dirige Hoyos.

“Fue algo increíble y tenemos que seguir ayudándolo. No sólo a él, le deseo también muchos ánimos a su familia. Tendrá que salir adelante con su tiempo”, concluyó Casemiro, uno de los pocos que tuvo el halago de compartir equipo con Messi y Ronaldo en su carrera.