Río Negro registró una inflación de 2,61% en julio 2026: cuáles fueron los rubros que más subieron y la diferencia con junio
La Dirección de Estadísticas y Censos de la provincia reveló este 13 de agosto los datos del IPC correspondientes al séptimo mes del año. En junio, la inflación fue del 1,72%. El dato rubro por rubro.
En junio, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) había registrado una suba del 1,72% mensual. Sin embargo, los datos publicados hoy (13 de agosto) confirmaron un salto en la tendencia durante julio de 2026.
Según las cifras oficiales dadas a conocer este mediodía en Viedma, el indicador trepó al 2,61%, lo que representa un incremento de 0,89 puntos porcentuales con respecto a la medición previa.
La Dirección de Estadísticas y Censos de Río Negro detalló que la variación interanual (julio 2026 versus julio 2025) del índice de precios al consumidor (IPC) de Viedma alcanzó un 27,89%. En tanto, la acumulación en lo que va del año se ubicó en el 16,30%.
Inflación de julio 2026: el dato rubro por rubro y la diferencia con junio
El rubro que más aumentó el séptimo mes del año fue el de «Atención médica y gastos para la salud» con 4,41% y una variación interanual del 18,75%. Le siguen:
- «Equipamiento y mantenimiento del hogar» con 4,11%
- «Indumentaria y accesorios» con 2,81%
- «Vivienda» con 2,62%
- «Alimentos» con 2,52 %
- «Artículos Personales y de tocador» con 2,31%
- «Transporte y servicios » con 0,04%
- «Esparcimiento» con -0,00%
La diferencia con junio 2026 fue notable, ya que los rubros el mes anterior se ubicaron de la siguiente manera:
- «Artículos Personales y de tocador» con 3,39%
- «Alimentos» con 2,73%
- «Equipamiento y mantenimiento del hogar» con 2,22%
- «Esparcimiento» con 2,08%
- «Vivienda» con 1,77%
- «Atención médica y gastos para la salud» con 1,48%
- «Indumentaria y accesorios» con 0,19%
- «Transporte y servicios » con 0,09%
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