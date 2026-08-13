Río Negro registró una inflación de 2,61% en julio 2026: cuáles fueron los rubros que más subieron y la diferencia con junio

En junio, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) había registrado una suba del 1,72% mensual. Sin embargo, los datos publicados hoy (13 de agosto) confirmaron un salto en la tendencia durante julio de 2026.

Según las cifras oficiales dadas a conocer este mediodía en Viedma, el indicador trepó al 2,61%, lo que representa un incremento de 0,89 puntos porcentuales con respecto a la medición previa.

La Dirección de Estadísticas y Censos de Río Negro detalló que la variación interanual (julio 2026 versus julio 2025) del índice de precios al consumidor (IPC) de Viedma alcanzó un 27,89%. En tanto, la acumulación en lo que va del año se ubicó en el 16,30%.

Inflación de julio 2026: el dato rubro por rubro y la diferencia con junio

El rubro que más aumentó el séptimo mes del año fue el de «Atención médica y gastos para la salud» con 4,41% y una variación interanual del 18,75%. Le siguen:

«Equipamiento y mantenimiento del hogar» con 4,11%

«Indumentaria y accesorios» con 2,81%

«Vivienda» con 2,62%

«Alimentos» con 2,52 %

«Artículos Personales y de tocador» con 2,31%

«Transporte y servicios » con 0,04%

«Esparcimiento» con -0,00%

La diferencia con junio 2026 fue notable, ya que los rubros el mes anterior se ubicaron de la siguiente manera: