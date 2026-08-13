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Economía

Río Negro registró una inflación de 2,61% en julio 2026: cuáles fueron los rubros que más subieron y la diferencia con junio

La Dirección de Estadísticas y Censos de la provincia reveló este 13 de agosto los datos del IPC correspondientes al séptimo mes del año. En junio, la inflación fue del 1,72%. El dato rubro por rubro.

Keila Giles

Por Keila Giles

Inflación en Río Negro

Inflación en Río Negro

En junio, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) había registrado una suba del 1,72% mensual. Sin embargo, los datos publicados hoy (13 de agosto) confirmaron un salto en la tendencia durante julio de 2026.

Según las cifras oficiales dadas a conocer este mediodía en Viedma, el indicador trepó al 2,61%, lo que representa un incremento de 0,89 puntos porcentuales con respecto a la medición previa.

La Dirección de Estadísticas y Censos de Río Negro detalló que la variación interanual (julio 2026 versus julio 2025) del índice de precios al consumidor (IPC) de Viedma alcanzó un 27,89%. En tanto, la acumulación en lo que va del año se ubicó en el 16,30%.

Inflación de julio 2026: el dato rubro por rubro y la diferencia con junio

El rubro que más aumentó el séptimo mes del año fue el de «Atención médica y gastos para la salud» con 4,41% y una variación interanual del 18,75%. Le siguen:

  • «Equipamiento y mantenimiento del hogar» con 4,11%
  • «Indumentaria y accesorios» con 2,81%
  • «Vivienda» con 2,62%
  • «Alimentos» con 2,52 %
  • «Artículos Personales y de tocador» con 2,31%
  • «Transporte y servicios » con 0,04%
  • «Esparcimiento» con -0,00%

La diferencia con junio 2026 fue notable, ya que los rubros el mes anterior se ubicaron de la siguiente manera:

  • «Artículos Personales y de tocador» con 3,39%
  • «Alimentos» con 2,73%
  • «Equipamiento y mantenimiento del hogar» con 2,22%
  • «Esparcimiento» con 2,08%
  • «Vivienda» con 1,77%
  • «Atención médica y gastos para la salud» con 1,48% 
  • «Indumentaria y accesorios» con 0,19%
  • «Transporte y servicios » con 0,09%


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Río Negro

En junio, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) había registrado una suba del 1,72% mensual. Sin embargo, los datos publicados hoy (13 de agosto) confirmaron un salto en la tendencia durante julio de 2026.

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