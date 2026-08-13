Hallaron dos municiones de uso militar en Neuquén: una tendría aún carga propulsora en su interior

El hallazgo se produjo en Neuquén tras la intervención del personal de la comisaría Tercera, donde personal policial intervino luego de detectar dos objetos similares a proyectiles. Los elementos fueron apartados y quedaron bajo resguardo para determinar su naturaleza y el procedimiento correspondiente.

La pericia determinó que eran municiones del Ejército

Un perito de la División Tránsito Villa Obrera inspeccionó ambos objetos y estableció que se trataría de municiones de uso militar pertenecientes al Ejército. Según la evaluación realizada, una de ellas aparentemente conservaría carga propulsora, por lo que se adoptaron medidas de seguridad.

Serán destruidas

A partir de la pericia, las dos municiones fueron secuestradas para su posterior destrucción. La intervención se realizó conforme a las medidas de seguridad correspondientes para el manejo de este tipo de elementos. El procedimiento permitió retirar los objetos de circulación y disponer su destrucción, de acuerdo con lo informado tras la inspección. El procedimiento comenzó con la intervención policial y continuó con la revisión técnica. La pericia estableció su procedencia militar y definió el destino de ambos objetos, que quedaron secuestrados para su destrucción.