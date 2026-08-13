Demoraron a una mujer por una falsa colecta para Alan, el adolescente de Roca internado tras un incendio

La Policía de Roca demoró a una mujer acusada de pedir dinero con una falsa colecta a nombre del adolescente internado en Buenos Aires. Fuente: Facebook.

Una mujer fue demorada en las últimas horas en Roca luego de ser denunciada por pedir dinero a comerciantes y vecinos bajo el argumento de que era para ayudar a Alan, el adolescente de 14 años que permanece internado en Buenos Aires tras sufrir graves quemaduras en un incendio.

La Policía de Río Negro intervino luego de que familiares del joven confirmaran que nunca habían autorizado esa colecta. Según informó la fuerza, la mujer habría recibido al menos 20 mil pesos en un gimnasio y también se habría difundido un alias bancario para recibir aportes.

Cómo descubrieron la falsa colecta divulgada en Roca

Todo comenzó cuando la mujer habría empezado a recorrer distintos puntos de la ciudad con una planilla de donaciones. De acuerdo a la información brindada, la mujer decía que el dinero era para ayudar al adolescente herido y en la planilla registraba los aportes de las personas que decidían colaborar.

Uno de los episodios ocurrió en un gimnasio de Roca, donde habría recibido 20 mil pesos en efectivo. Además, hizo firmar una planilla como constancia de la supuesta donación.

La mujer fue trasladada a la comisaría tercera de Roca.

Los responsables del lugar se comunicaron con los familiares de Alan para consultar sobre la colecta y la familia confirmó que no había organizado ni autorizado ningún pedido de dinero. También advirtieron que circulaba un alias bancario y que se estaba difundiendo información falsa sobre el estado de salud del adolescente.

Con esa información e imágenes de cámaras de seguridad, efectivos policiales comenzaron a buscar a la sospechosa, quien fue hallada en la zona de las calles Italia y Tucumán. Luego, la Policía la trasladó a la Comisaría Tercera. La Fiscalía de turno tomó intervención y dispuso que la mujer fuera notificada de una causa por presunta estafa.

El incendio que dejó internado al adolescente de Roca

Alan sufrió graves quemaduras el lunes 27 de julio, durante un incendio en una vivienda ubicada en el barrio San Martín de Roca. En ese momento, el adolescente fue asistido y trasladado a un centro médico de la ciudad por la gravedad de las lesiones.

El incendio ocurrió el pasado lunes 27 de julio en una vivienda ubicada en la calle Estados Unidos.

Tras el incendio, familiares y amigos habían iniciado una campaña solidaria para acompañar a la familia, que sufrió pérdidas totales en la vivienda. Posteriormente se confirmó que el adolescente sería trasladado a Buenos Aires para continuar con su atención médica.

El traslado al Hospital Garrahan se concretó luego de que las autoridades garantizaran la cobertura médica y prepararan un operativo aéreo desde Roca.