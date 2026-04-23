La confianza del consumidor bajó 5,7% en abril 2026: qué revela el peor dato desde 2024

El Índice de Confianza del Consumidor cayó 5,7% en abril respecto de marzo y se ubicó en 39,64 puntos, el menor valor desde julio de 2024, según el informe del CIF de la Universidad Torcuato Di Tella. El indicador acumula tres descensos mensuales consecutivos y cinco caídas en la comparación interanual.

El relevamiento, realizado por Poliarquía Consultores entre el 6 y 17 de abril en 40 centros urbanos, confirma la tendencia iniciada en febrero (4,7%) y marzo (5,3%). En julio de 2024 el índice había marcado 39,1 unidades, nivel cercano al actual.

Confianza del consumidor en Argentina: tercera caída mensual y piso desde 2024

Sebastián Auguste, director del CIF, señaló: “El Interior continúa exhibiendo el índice más elevado (45,35 puntos), en tanto que el GBA mantiene el valor más bajo entre las tres regiones (36,82), y CABA 38,1 unidades”. La brecha regional se mantiene desde el inicio de la actual gestión.

El relevamiento se realizó en 40 centros urbanos entre el 6 y 17 de abril.



La mayor contracción se observó en el Interior con 10,57%, seguida por CABA con 6,69% y el Gran Buenos Aires con 1,53%. Los resultados reflejan diferencias en actividad y empleo entre regiones, con impactos distintos en consumo.

El informe destaca que la caída fue más marcada en los hogares de ingresos bajos (12,6%), con un índice de 35,5 puntos, mientras que en los de ingresos altos la baja fue de 1,8% y el nivel quedó en 42,57 unidades.

La disparidad se vincula con la inflación de marzo, que fue de 3,4%, y con el peso de tarifas y servicios en los presupuestos. El efecto es mayor en quienes concentran su gasto en bienes básicos y en quienes enfrentan subas de servicios.

Expectativas de consumo y crédito: caída en bienes durables y mayor mora

Durante abril, los componentes internos del índice mostraron descensos: la situación personal bajó 4%, la percepción de la economía general cayó 4,3% y las expectativas de compra de bienes durables disminuyeron 9,51%.

El informe vincula esta última caída con la baja del tipo de cambio y con el endurecimiento de las condiciones crediticias, en un contexto de aumento de la mora bancaria en préstamos, expensas y servicios.

A 29 meses del inicio de la gestión, el índice se ubica en un nivel cercano al de diciembre de 2023 (39,81 puntos). El máximo de 47,38 puntos se alcanzó en enero de 2025 y desde entonces acumula una caída de 16,3%, mientras la sociedad registra variaciones de 9% y 9,7% en su percepción actual y pasada, respectivamente.