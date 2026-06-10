La deuda argentina recibe otro respaldo internacional: S&P elevó la calificación y mantuvo perspectiva estable

Este miércoles S&P Global Ratings subió las calificaciones crediticias soberanas a corto y largo plazo, en moneda local y extranjera, de Argentina de ‘CCC+/C’ a ‘B-/B’. El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, se hizo eco en su cuenta de X y destacó que Argentina recibió una “nueva mejora” en las calificaciones.

S&P mejoró la nota de Argentina: qué implica para la economía

De esta forma, la perspectiva de las calificaciones a largo plazo es estable. También elevaron la evaluación de transferencia y convertibilidad a ‘B’ y las calificaciones de emisión de bonos en moneda extranjera y local a ‘B-‘.

Según el documento, la disminución de las vulnerabilidades económicas de Argentina y la mejora gradual de su liquidez externa sientan las bases para una recuperación económica continua.

En este contexto, el gobierno obtuvo mayor acceso a liquidez para hacer frente a su deuda gracias a los continuos superávits fiscales y a la reducción de los desequilibrios económicos, incluida una menor inflación. Por eso, recibió la elevación de las calificaciones crediticias.

Sobre este punto, el documento marca que la perspectiva estable de las calificaciones a largo plazo refleja la expectativa de que el gobierno va a continuar con su programa de austeridad fiscal y el banco central incrementará sus reservas de divisas. De esta forma, ello permitirá sostener el crecimiento económico y la reducción de la inflación.

Esta perspectiva equilibra los riesgos derivados de las persistentes vulnerabilidades económicas con resultados fiscales positivos y otras medidas que mejoran la liquidez del gobierno, amplía el documento.

También sostiene que la historia argentina de inestabilidad macroeconómica y los cambios drásticos en la política económica son la base de la baja credibilidad y la previsibilidad de las instituciones de gobierno argentinas. Pero añade que ahora la administración logró aprobar varias reformas económicas que crean las condiciones para un mayor crecimiento y para la formalización de la economía. Asimismo, marca que la continuidad de la estabilidad macroeconómica será fundamental para su implementación.

Además, sostiene que prevé un crecimiento económico del 2,7% en 2026 y de alrededor del 3% en los próximos años.

El pasado 6 de mayo, la calificadora Fitch mejoró su calificación crediticia de Argentina a largo plazo, de ‘CCC+’ a ‘B-‘ con perspectiva estable.

La mejora en la calificación de la deuda pública de la Argentina representa un avance hacia la posibilidad de que se reduzca el riesgo, lo que podría abrir al gobierno de Milei la posibilidad de retornar al mercado de capitales para refinanciarse.

NA