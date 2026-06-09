Caputo aseguró que Vaca Muerta será clave para sostener la estabilidad cambiaria

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que la Argentina atraviesa un proceso económico inédito y atribuyó la estabilidad del dólar al equilibrio fiscal alcanzado por el Gobierno y al creciente aporte de sectores estratégicos como la energía y la minería.

Durante su participación en el Summit 2026 del IAE Business School, que reunió a más de 700 empresarios y ejecutivos, el funcionario sostuvo que el país está mejor preparado para enfrentar escenarios internacionales adversos gracias al superávit financiero y al fortalecimiento de las exportaciones energéticas.

“Lo que está pasando no lo vimos nunca. El cuento de ‘esta ya la vimos’ no aplica”, afirmó Caputo, quien remarcó que el ordenamiento macroeconómico actual se logró por decisión política y no como consecuencia de una crisis.

El ministro insistió en que el principal problema histórico de la Argentina fue el déficit fiscal y defendió la decisión del Gobierno de alcanzar el equilibrio financiero, incluyendo el pago de intereses de la deuda.

Energía, minería y dólares

Caputo rechazó las críticas sobre una supuesta apertura indiscriminada de la economía y sostuvo que las políticas aplicadas durante las últimas décadas fueron las que terminaron perjudicando a la producción.

Según explicó, el nuevo modelo económico permitió normalizar el acceso a divisas y generar condiciones más estables para la actividad económica.

“Hay dólares para importar, para repatriar dividendos y para que la gente pueda ahorrar. Y sobran tantos dólares que el Banco Central viene comprando a razón de US$100 millones por día”, señaló.

En ese marco, destacó especialmente el desarrollo de Vaca Muerta y de los proyectos mineros, a los que definió como pilares fundamentales para el crecimiento económico de los próximos años.

“Es erróneo decir que la energía y la minería no generan trabajo. Basta hablar con el gobernador de Neuquén para ver todo lo que se está desarrollando alrededor de Vaca Muerta”, afirmó.

Optimismo hacia adelante

El titular del Palacio de Hacienda también consideró que la Argentina dejó de ser uno de los países más vulnerables frente a los shocks internacionales y vinculó esa situación al superávit energético alcanzado en los últimos meses.

Además, aseguró que el ritmo de acumulación de reservas supera las previsiones iniciales y ratificó que la meta acordada con el Fondo Monetario Internacional es incrementar las reservas netas en US$8.000 millones.

Al cerrar su exposición, Caputo volvió a remarcar el potencial del sector energético y expresó una de las frases más resonantes de la jornada: “La fiesta recién empieza”.