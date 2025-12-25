La deuda externa superó los USD 316.000 millones: en el último trimestre creció 3,2%

La deuda externa argentina volvió a crecer con fuerza y alcanzó los USD 316.935 millones al cierre del tercer trimestre de 2025. El incremento trimestral fue del 3,2% y el volumen total ya supera el 46% del Producto Interno Bruto.

La deuda externa creció 3,2% y ya supera el 46% del PBI

Según datos difundidos por el Indec y replicados por Infobae, el aumento fue de USD 9.698 millones respecto del trimestre previo. El mayor impulso provino de la toma de deuda de sociedades no financieras, hogares e instituciones sin fines de lucro, que sumaron USD 5.877 millones adicionales.

Además, la administración central elevó sus compromisos en USD 2.851 millones, mientras que las sociedades captadoras de depósitos agregaron USD 1.393 millones. En sentido contrario, el pasivo del Banco Central registró una baja de USD 499 millones.

El stock de deuda mostró un nuevo salto durante el tercer trimestre de 2025, según datos oficiales. Foto: Gentileza NA.

El peso del endeudamiento sigue concentrado en el Gobierno nacional, que acumula USD 170.506 millones, equivalentes al 53,8% del total. De ese monto, USD 70.634 millones corresponden a títulos de deuda y USD 99.872 millones a préstamos, de acuerdo al informe oficial.

El segundo bloque más relevante es el de sociedades no financieras, hogares e Isflsh, con USD 110.506 millones, el 34,9% del total. Allí se combinan préstamos, títulos, inversión directa y créditos comerciales, con una estructura diversificada de pasivos.

Quién debe, en qué moneda y cómo se mueve el endeudamiento externo

Por su parte, el Banco Central concentra USD 29.538 millones, equivalentes al 9,3% del endeudamiento externo. Ese monto se integra con derechos especiales de giro, títulos de deuda y préstamos, según la composición informada por el organismo.

En cuanto a la moneda, el dólar estadounidense domina la estructura con USD 212.602 millones, el 67,1% del total. Le siguen los DEG con USD 64.321 millones, el yuan con USD 20.455 millones y el euro con USD 12.741 millones, además de montos menores en pesos y otras divisas.

El valor de mercado de la deuda externa se ubicó en USD 297.627 millones, tras una suba del 3,7% trimestral.

En ese contexto, Ignacio Morales señaló: “La deuda externa volvió a crecer en relación al tamaño de la economía y representó el 46,7% del Producto Bruto Interno (PBI) durante el tercer trimestre de 2025, el nivel más elevado desde el inicio de la gestión de Javier Milei”.

Desde el Indec precisaron que la deuda externa bruta comprende “los pasivos externos que requieren el pago del principal y/o intereses en el futuro, y tiene como contrapartida un derecho de crédito del resto del mundo frente a los recursos de la economía residente que se reflejan en la posición de inversión internacional”.