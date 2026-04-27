La edición 2026 de Expo EFI llega este martes con Javier Milei, Luis Caputo y Federico Sturzenegger

La edición 2026 de Expo EFI tendrá lugar días martes 28 y miércoles 29 de abril. Se trata de la convención más importante de economía, finanzas e inversiones de la región y se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, con cobertura especial de RÍO NEGRO.

La presente será la 13º edición de la Expo EFI, y contará este año con una notoria presencia de altos funcionarios del gobierno nacional en medio de una semana de alto voltaje político y económico.

Organizado por Invecq Consultora Económica y Messe Frankfurt Argentina, Expo EFI en paralelo al Congreso Económico Argentino (CEA), en donde se analizará la actualidad y perspectivas económicas, las finanzas y los mercados, las estrategias de inversión, el programa económico, el contexto internacional, entre otros ejes destacados.

La apertura del martes estará a cargo del ministro de economía Luis Caputo, y por la tarde será el turno del ministro de desregulación y transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Para el cierre de la primera jornada, está programada la disertación del presidente y CEO de YPF, Horacio Marín.

En la mañana del miércoles dirá presente el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. En tanto para el cierre se espera la presencia del presidente de la nación Javier Milei, que ese mismo día por la tarde acompañará al jefe de gabinete Manuel Adorni cuando enfrente las preguntas de la oposición en la Cámara de Diputados.

Desde el presidente de la Nación y el ministro de economía hasta los más altos referentes de las finanzas y la economía. El foro de debate y reflexión más importante del país en materia económica y financiera, tendrá lugar esta semana en Expo EFI.

A lo largo de más de una década, Expo EFI se ha consolidado como el foro de reflexión sobre economía, finanzas e inversiones más relevante de Argentina. La presente edición llega tras una exitosa edición en 2025, que convocó a más de 7000 visitantes, 200 oradores, 100 empresas participantes y 80 conferencias.

“Después de varios años de alta volatilidad, Argentina transita una etapa decisiva. La estabilización macroeconómica ha permitido ordenar variables fundamentales, pero el verdadero desafío ahora es afianzar la estabilidad y consolidar un régimen de crecimiento sostenido«, aseguró Esteban Domecq, presidente de Invecq.

Además de la comitiva oficial, la edición 2026 de Expo EFI contará con destacados disertantes y referentes de las finanzas y la economía, como Nicolás Aguzin (Bolsa de Hong Kong), Alfonso Prat-Gay, Marina Dal Poggetto, Claudio Zuchovicki, Emanuel Álvarez Agis, Andrés Malamud, Eduardo Costantini (Consultatio), e Ignacio Costa (Rio Tinto), junto a gobernadores de provincias como Mendoza, San Juan, Catamarca y Chubut.