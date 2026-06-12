La charla entre Trump y Pochettino en la previa del debut de Estados Unidos en el Mundial ante Paraguay

La selección de Estados Unidos debutará este viernes a las 22 frente a Paraguay por la primera fecha del grupo D del Mundial 2026 y, en la previa del encuentro, recibió un mensaje del presidente Donald Trump, dirigido al entrenador argentino Mauricio Pochettino.

La Selección norteamericana difundió la grabación completa de una llamada telefónica en la que el mandatario se comunicó con el técnico y con el plantel del seleccionado norteamericano, uno de los anfitriones del certamen junto a México y Canadá.

Last night, we received a message of support from POTUS ahead of our World Cup journey. pic.twitter.com/MVPITGldtS — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) June 12, 2026

Durante la conversación, Trump elogió al entrenador argentino y destacó su trayectoria en el fútbol internacional. «Solo llamaba para decirte que eres un hombre y un entrenador fantástico. Conozco tu trayectoria, tus éxitos y sé lo grandes que son los jugadores», expresó.

En ese marco, el presidente estadounidense también mostró confianza en el desempeño del equipo en el torneo. «Creo que tienen muy buenas posibilidades de llegar hasta el final. Solo quiero desearte mucha suerte», agregó.

Pochettino respondió agradeciendo el gesto y remarcó el compromiso del plantel en la antesala del debut mundialista. «Gracias por su apoyo, señor presidente, y vamos a hacer todo lo posible para que usted y toda la gente de este país esté orgullosa», señaló.

El partido ante Paraguay marcará el estreno de Estados Unidos en el Grupo D, que también integran Australia y Turquía, en un torneo en el que el conjunto anfitrión llega con expectativas altas y la presión de ser local.