La empresa de energía de Jorge Brito presentó su plan para cotizar en Wall Street tras la privatización de Transener

Genneia, una de las principales compañías de generación de energía renovable de la Argentina, formalizó el inicio de los trámites para cotizar sus acciones en la Bolsa de Nueva York (NYSE) a través de una Oferta Pública Inicial (IPO). De concretarse, la firma se convertiría en la primera empresa argentina en desembarcar en Wall Street en los últimos siete años.

De acuerdo a la información difundida por la agencia Noticias Argentinas (NA), la compañía presentó la documentación respaldatoria ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) para emitir Acciones Depositarias Estadounidenses (ADS). Este paso es un requisito técnico indispensable para una eventual colocación de acciones en el parqué neoyorquino.

Desde la empresa aclararon que el inicio del trámite no implica una decisión definitiva e irrevocable sobre la oferta, sino que constituye la etapa exploratoria necesaria para evaluar las condiciones de una futura salida al mercado internacional de capitales.

A su vez, la operación contempla la posibilidad de listar acciones en simultáneo en la Bolsa de Buenos Aires, buscando captar financiamiento en ambas plazas.

El peso de Genneia en el mercado energético

La empresa consolidó su posición como un actor central en la transición energética del país. Actualmente, genera el 21% de la energía eólica y el 19% de la energía solar de la Argentina. Su infraestructura operativa y en desarrollo abarca diversas provincias, con activos estratégicos radicados en Chubut, Río Negro, Buenos Aires, San Juan, Mendoza y Tucumán.

El portafolio de la compañía está compuesto por:

13 parques eólicos con una capacidad instalada de 946 megavatios (MW).

con una capacidad instalada de 946 megavatios (MW). 9 parques solares que totalizan 839 MW (entre operativos y en desarrollo para 2026).

que totalizan 839 MW (entre operativos y en desarrollo para 2026). 2 centrales térmicas con una capacidad conjunta de 363 MW.

con una capacidad conjunta de 363 MW. Un proyecto de almacenamiento de energía mediante baterías (BESS), enfocado en potenciar la estabilidad del sistema eléctrico nacional.

Además, la compañía amplió recientemente su horizonte de negocios hacia el segmento de alta tensión al participar, en conjunto con Edison Energía, en la adquisición de una participación en la controlante de Transener, la principal transportista de electricidad de la Argentina.

Accionistas y perspectivas financieras

La presentación ante el organismo regulador estadounidense detalla que la IPO podría estructurarse mediante la emisión de nuevas acciones y la venta de participaciones de los accionistas actuales a través de acciones Clase B. El volumen y el precio de la colocación se definirán más adelante, sujetos a las condiciones de mercado.

La composición accionaria actual de Genneia es la siguiente:

Argentum Investments I LLC: 43,6%

43,6% Fintech Energy LLC: 25%

25% Jorge Pablo Brito: 8,33%

8,33% Delfín Jorge Ezequiel Carballo: 8,33%

8,33% Fideicomiso en Garantía Herederos JHB: 8,33%

8,33% LAIG Eolia S.A.: 6,4%

Las estimaciones preliminares del mercado son optimistas. Un análisis de Adcap Grupo Financiero indicó que la compañía posee características sólidas para afrontar una colocación internacional —debido a la estabilidad de sus ingresos atados a contratos de largo plazo y su historial en deuda corporativa— y proyectó que podría alcanzar una valuación de entre US$ 1.000 millones y US$ 1.200 millones.

Los balances respaldan esta visión: durante el primer trimestre de 2026, Genneia reportó ingresos por US$ 96,4 millones y una ganancia neta de US$ 7,9 millones.

Si la operación bursátil avanza con éxito, Genneia marcará el primer debut de una firma argentina en Nueva York desde la salida de Vista Energy en 2019 (precedida por Central Puerto y Corporación América en 2018). Para el ámbito corporativo local, este hito representaría una fuerte señal de reapertura del crédito internacional para el desarrollo de infraestructura crítica en el país.