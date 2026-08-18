Servicio a la comunidad: CALF programó tres cortes de luz para este miércoles 19 de agosto en Neuquén
Las interrupciones serán para realizar trabajos en el servicio eléctrico. Mirá el detalle de las horas y zonas alcanzadas.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció seis cortes programados de energía eléctrica que afectará a sectores de la capital provincial este miércoles 19 de agosto.
Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios de manera anticipada para evitar inconvenientes durante los trabajos.
Cortes de luz programados en Neuquén: zonas y horarios afectados el 19 de agosto
CALF indicó que el corte programado para este miércoles será de la siguiente forma:
|Horario
|Zona
|Motivo
|De 08:30 a 13:30
|Zona aledaña a Av. Argentina entre Riavitz y Leloir. Desde Yrigoyen a Entre Ríos entre Dr. Ramón/Leloir a Ant. Argentina/Islas Malvinas.
|Poda preventiva para proteger la red de distribución y mejorar la seguridad y confiabilidad del servicio eléctrico.
|De 08:30 a 11:30
|Zona aledaña a Yrigoyen entre Belgrano y Roca;
Zona aledaña a Roca entre Yrigoyen y Av. Argentina;
Zona aledaña a Diag. Alvear entre Carlos H. Rodríguez y Roca;
Municipalidad de Neuquén.
|Análisis y mantenimiento de transformadores para mejorar la seguridad y confiabilidad del servicio eléctrico.
|De 14:30 a 19:00
|B° Fonavi tiras: 1, 5, 7, 8
|Tendido y remodelación de instalación conductores Baja Tensión Subterráneas.
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