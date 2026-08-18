Murió un hombre tras descompensarse en pleno centro de Neuquén

Durante las primeras horas de este martes, 18 de agosto, se registró un trágico episodio por el cual se montó un gran operativo en la zona centro de la ciudad de Neuquén. Un hombre, aparentemente sería un adulto mayor, murió en plena vía pública. Por el momento, se desconoce su identidad.

Muerte en pleno centro de Neuquén: qué pasó

El hecho se registró cerca de las 7, entre las calles Avenida Argentina e Independencia, a pocos metros del Parque Central de Neuquén.

Según la primera información que se brindó, el hombre estaba caminando por la vía pública cuando se descompensó repentinamente. Quienes advirtieron la situación llamaron a emergencias y arribaron dos ambulancias para asistirlo. Pese al esfuerzo médico, minutos más tarde se confirmó que la persona ya no presentaba signos vitales.

En el sitio se montó un gran operativo policial y se solicitó la intervención de Criminalística, además de Fiscalía. Si bien estaría confirmado que no hay signos de criminalidad, se ordenó realizar una autopsia y las pericias correspondientes para esclarecer la causa de muerte.