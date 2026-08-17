Historia y solidaridad: el tren que llevó a Juan Pablo II a Luján está en Cipolletti

: el Tren Museo Itinerante llegó a la Estación del Ferrocarril junto con la 62.ª cruzada del Tren Solidario. (Foto: Gentileza).

El tren en el que viajó el papa Juan Pablo II durante su primera visita a la Argentina llegó este lunes a Cipolletti y permanecerá abierto al público hasta las 18.30. La propuesta reúne parte de la historia ferroviaria del país y una misión solidaria que trasladó donaciones para familias e instituciones afectadas por el frío y las nevadas. «Este tren no solo trae historia: también trae ayuda, compromiso y el enorme trabajo de personas que recorren el país pensando en quienes más lo necesitan«, destacó el intendente Rodrigo Buteler.

El principal atractivo de la muestra es el coche presidencial utilizado por Juan Pablo II en 1982, cuando el pontífice viajó desde la ciudad de Buenos Aires hasta la Basílica de Luján. En el interior del vagón todavía se conserva el asiento que ocupó durante aquel recorrido histórico.

La formación también incluye un coche cine que prestó servicio entre Buenos Aires y Bariloche, un antiguo coche Pullman del Expreso Buenos Aires-Mendoza, un furgón de encomiendas y distintas piezas pertenecientes al Museo Nacional Ferroviario.

El tren conserva el asiento donde se sentó el Papa. (Foto: Gentileza).

Una muestra histórica y una misión solidaria llega a Cipolletti

La visita se desarrolla en el marco de la 62.ª cruzada del Tren Solidario, una iniciativa que comenzó en 2001 y que desde entonces recorrió más de 50.000 kilómetros por distintos puntos del país. A lo largo de sus 25 años de actividad, trasladó millones de kilos de donaciones destinadas a comunidades que atraviesan distintas necesidades.

En esta oportunidad, alrededor de 160 voluntarios viajaron en la formación con alimentos, ropa, calzado, leña y otros elementos que serán entregados a familias e instituciones de la región afectadas por las bajas temperaturas y las nevadas.

«Es una oportunidad única para que nuestros chicos conozcan cómo se viajaba y para que muchas familias vuelvan a encontrarse con la historia del ferrocarril», señaló Buteler.

El intendente también valoró el trabajo de quienes participan de la cruzada solidaria. «Hoy tenemos en Cipolletti una parte muy importante de la historia argentina», expresó el jefe comunal.

El Tren Museo Itinerante puede recorrerse este lunes en la Estación del Ferrocarril de Cipolletti, hasta las 18.30. La entrada es libre y gratuita.