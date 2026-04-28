Privatización de Transener: Jorge Brito y los dueños de Edersa, los empresarios detrás de la oferta ganadora

La Secretaría de Energía anunció que recibió ofertas por un total de US$ 887 millones por el 50% de Citelec, la sociedad que controla la estructura de Transener. El Gobierno avanza con su retiro de la principal operadora de transmisión eléctrica del país, cuyo capital accionario comparte el Estado con Pampa Energía.

El precio base que había fijado el Estado para el pliego de las condiciones era de US$ 206 millones, un valor que -según señaló Infobae- distintos actores del mercado consideraban que era inferior a lo debido.

Según precisó el Gobierno nacional, la oferta ganadora fue presentada por el consorcio conformado por Genneia S.A. y Edison Transmisión S.A. por un monto de US$ 356.174.811,78. Si bien resta la confirmación oficial, el consorcio se convertirá en el nuevo controlante de la empresa junto a la firma que dirige Marcelo Mindlin.

Mientras tanto, quedaron por debajo Central Puerto S.A con US$301 millones (que sus principales accionistas son las familias Miguens-Bemberg, Eduardo Escassany y Guillermo Reca), y Edenor S.A con US$230 millones (encabezados por José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti).

Desde la cartera que lidera María Tettamanti aclararon que, si bien todas superaron el piso establecido, solo una puede adjudicar la licitación, por lo que la definición formal quedó estipulada para mayo.

Transener es uno de los actores principales de la infraestructura energética del país. En total, administra más de 12 mil kilómetros de líneas de 500 kV de norte a sur. Además, en conjunto con Transba, cuentan con el 85% de la transmisión eléctrica nacional.

Asimismo, la compañía es el único operador de alta tensión (500-220 kV) de Argentina, con más de 1700 empleados distribuidos en cinco regiones.

Quiénes son los ofertantes ganadores de Transener

El consorcio ganador agrupa a pesos pesados del mundo empresarial argentino con una creciente y fuerte presencia en la Patagonia.

Por un lado se encuentra Genneia, la principal generadora de energías renovables del país (con ocho parques eólicos y seis solares). La empresa es presidida por Jorge Brito, presidente del Banco Macro y ex presidente del Club Atlético River Plate. En el 2024, su familia quedó en el puesto 13 del ranking de las personas más ricas de la Argentina, según Forbes.

Por el otro, aparece Edison Transmisión, que pertenece al holding de los hermanos Juan y Patricio Neuss y cuyos socios son Inveerlant Investments, el fondo integrado por Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli, Guillermo Stanley y Federico Salvai -quien fue jefe de Gabinete de María Eugenia Vidal en Buenos Aires-, Rubern Cherñajovsky y Luis Galli (de Newsan, el mayor fabricante electrónico de Tierra del Fuego).

Este grupo ya opera Edersa, la distribuidora eléctrica que abastece a más de 280 mil usuarios en Río Negro.

Además, también cuentan con una generadora solar en córdoba, distribuidoras en Tucumán y Jujuy, y cuentan con la hidroeléctrica Cempsa que opera en una represa de Mendoza.