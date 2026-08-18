Horóscopo chino de Ludovica Squirru de hoy, martes 18 de agosto: predicciones para cada signo

El horóscopo chino de este martes 18 de agosto de 2026 llega con una jornada marcada por la energía de Madera Yang y el signo de la Rata, una combinación que, según la astrología oriental, favorece el movimiento, la estrategia y aquellas decisiones capaces de abrir nuevos caminos.

De acuerdo con el calendario compartido por Ludovica Squirru, el Ki diario es 3-9 y se trata de un día especialmente favorable para hacer negocios, concretar acuerdos, viajar, mudarse, remodelar la casa, casarse, adoptar, firmar contratos o comenzar una demolición o construcción.

Sin embargo, hay actividades que conviene postergar: inauguraciones, excavaciones y trabajos relacionados con instalaciones de gas o electricidad.

Horóscopo chino de hoy: qué animales tienen mayor afinidad

La Rata es la protagonista del martes y encuentra buenas afinidades con Rata, Búfalo, Dragón, Cabra, Mono, Gallo y Chancho. Para estos animales, la jornada puede ofrecer mayor fluidez para avanzar con proyectos, conversaciones importantes y decisiones pendientes.

El Caballo, en cambio, aparece en choque con la energía del día. Quienes pertenezcan a este signo deberían evitar actuar impulsivamente y tomarse más tiempo antes de definir cuestiones importantes.

Rata

Día de protagonismo y oportunidades. La energía acompaña para ordenar asuntos pendientes y tomar decisiones que venían demorándose.

Amor: buen momento para hablar de proyectos compartidos o dar un paso importante en una relación.

Dinero y trabajo: favorable para negociaciones, contratos y nuevas propuestas. La rapidez mental será una ventaja.

Consejo: aprovechá el impulso, pero revisá los detalles antes de firmar.

Búfalo

La afinidad con la Rata puede aportarle al Búfalo estabilidad y claridad para avanzar.

Amor: jornada tranquila para fortalecer vínculos y resolver diferencias desde el diálogo.

Dinero y trabajo: posibilidad de ordenar cuentas, cerrar acuerdos o encontrar una solución práctica a un problema.

Consejo: confiá en tu perseverancia: hoy puede empezar a dar resultados.

Tigre

El martes invita al Tigre a observar antes de lanzarse a la acción. No todo necesita una respuesta inmediata.

Amor: evitá discusiones provocadas por malos entendidos o palabras dichas con apuro.

Dinero y trabajo: una propuesta puede resultar atractiva, aunque será necesario analizar sus condiciones.

Consejo: elegí tus batallas y reservá energía para lo verdaderamente importante.

Conejo

Para el Conejo será un día de reorganización y búsqueda de equilibrio.

Amor: pueden aparecer conversaciones necesarias para aclarar sentimientos.

Dinero y trabajo: conviene terminar tareas pendientes antes de asumir nuevas responsabilidades.

Consejo: no permitas que las urgencias ajenas alteren tus prioridades.

Dragón

Uno de los animales con mejor afinidad con la energía de la jornada. Puede sentir mayor confianza para concretar proyectos.

Amor: magnetismo y posibilidades de encuentros interesantes para quienes estén solteros.

Dinero y trabajo: excelente momento para negociar, presentar ideas, firmar acuerdos o iniciar proyectos.

Consejo: animate a ocupar el lugar que venís buscando.

Serpiente

La Serpiente deberá recurrir a su capacidad estratégica. Observar y esperar el momento indicado será más efectivo que forzar situaciones.

Amor: una conversación puede revelar algo que necesitabas saber.

Dinero y trabajo: evitá contar todos tus planes antes de tenerlos encaminados.

Consejo: la discreción será tu mejor aliada.

Caballo

El Caballo está en choque con la Rata, por lo que será uno de los signos que deberá transitar el martes con mayor cautela.

Amor: evitá reaccionar impulsivamente ante comentarios o reclamos.

Dinero y trabajo: no es el mejor momento para decisiones apresuradas, especialmente si involucran dinero.

Consejo: si algo puede esperar hasta mañana, no lo fuerces hoy.

Cabra

La Cabra aparece entre las afinidades de la jornada, algo que puede favorecer los proyectos relacionados con el hogar, la familia y los vínculos.

Amor: buen clima para acercamientos, reconciliaciones y planes de a dos.

Dinero y trabajo: pueden surgir contactos útiles o una oportunidad inesperada.

Consejo: aceptá ayuda y no intentes resolver todo en soledad.

Mono

La combinación con la Rata potencia una de las principales virtudes del Mono: su capacidad para encontrar oportunidades donde otros no las ven.

Amor: día divertido y con posibilidades de encuentros espontáneos.

Dinero y trabajo: favorable para negociar, comunicar ideas y buscar nuevas fuentes de ingresos.

Consejo: una conversación aparentemente casual podría abrir una puerta.

Gallo

La energía del martes puede ayudar al Gallo a poner orden y transformar ideas en acciones concretas.

Amor: momento propicio para definir qué querés de un vínculo.

Dinero y trabajo: buen día para contratos, trámites, organización y proyectos laborales.

Consejo: usá tu capacidad de planificación, pero evitá querer controlar cada detalle.

Perro

El Perro necesitará administrar mejor su energía y evitar involucrarse en conflictos que no le corresponden.

Amor: alguien cercano podría necesitar escucha y acompañamiento.

Dinero y trabajo: avanzá con lo seguro y evitá riesgos económicos innecesarios.

Consejo: poner límites también es una forma de cuidarse.

Chancho

El Chancho integra el grupo de animales afines a la Rata y puede aprovechar una jornada favorable para los vínculos y los proyectos personales.

Amor: buen momento para disfrutar, encontrarse y hacer planes.

Dinero y trabajo: pueden destrabarse negociaciones o aparecer noticias positivas.

Consejo: aprovechá las oportunidades, pero mantené los pies sobre la tierra.

Qué conviene hacer este martes 18 de agosto

Según las recomendaciones del calendario de Ludovica Squirru, la jornada resulta favorable para casarse, hacer negocios, desarrollar actividades sociales, rezar o decretar, concebir, viajar, limpiar o remodelar la casa, demoler, construir, adoptar, firmar contratos, mudarse y realizar tareas de excavación tipo “cavar”.

En cambio, se aconseja evitar inauguraciones y la instalación de gas o electricidad.

Con la Rata y la Madera Yang dominando el día, la clave estará en combinar movimiento con inteligencia: avanzar cuando exista una oportunidad concreta, pero sin precipitar decisiones que necesiten mayor análisis.