La fruticultura y Vaca Muerta pueden coexistir, afirma el empresario de Roca, Nicolás Gorsky Neves

El ingeniero Nicolás Gorsky Neves (34) es el creador y director de NorPat Ingeniería, una empresa cuya meta es potenciar proyectos con tecnologías sustentables con base en Roca y un radio de acción que alcanza todo el país.

Ama Roca, ama el Alto Valle, ama la producción.

Escucharlo sobre las oportunidades que tiene esta ciudad insufla expectativas . Entusiasma la cadena de argumentos que desarrolla. Veamos qué dice.

Nicolás Gorsky Neves con parte de su equipo de trabajo: «gracias a todos ellos es que nuestra empresa puede crecer y evolucionar, tanto en la zona como en todo el país», afirma con entusiasmo.

– “Roca se encuentra hoy en un lugar estratégico, con oportunidades enormes ligadas al desarrollo energético de Vaca Muerta. El proyecto VMOS (Vaca Muerta Oil Sur) convierte a la región en un nodo clave. Esto ya está generando la radicación de muchas empresas de servicios y abre un panorama inédito de posibilidades para la ciudad.

– “Más allá de esta coyuntura energética, Roca siempre tuvo una fuerte tradición frutícola, que también refleja hoy una transformación de la matriz productiva regional. Esa diversificación es una gran oportunidad para que la ciudad se reinvente, capitalizando la tradición agrícola pero también sumando industria, servicios y tecnología. Para que ese crecimiento sea sostenible, es clave hacerlo en comunidad.

– “Con un grupo de colegas empresarios impulsamos el Clúster Alto Valle, un espacio de encuentro que busca generar sinergias, compartir conocimiento y potenciar el desarrollo local. Roca tiene una industria mucho más grande de lo que a veces se percibe, y es fundamental visibilizar lo que ya se produce y consolidar una identidad común como ciudad.

Algunas de las obras donde la empresa de Gorsky Neves instaló panales solares.

– “Justamente, uno de los desafíos es la propia identidad de Roca. ¿Qué somos? Algunos dicen un polo tecnológico, otros un polo industrial, de salud, cultural, educativo y podría seguir enunciando. Y todas esas miradas tienen algo de cierto. La tarea es identificar y poner en valor esas fortalezas, no para limitarnos sino para potenciar lo que hacemos bien y mostrarlo con orgullo hacia afuera. En lo personal, por ejemplo, veo a Roca como una ciudad con excelentes prestaciones para una buena calidad de vida, con todo lo descrito en los ejemplos anteriores y por eso entiendo que es importante visibilizarlos y cuidarlos.

– “En este contexto, no podemos dejar pasar las ventajas que trae el desarrollo energético actual. Son proyectos de gran impacto económico que tienen inicio y fin, por lo que necesitamos acompañarlos, aprovecharlos y, al mismo tiempo, definir qué ciudad queremos ser a futuro. Esa visión compartida es la que puede darle a Roca un crecimiento más equilibrado, inclusivo y sostenible.

– “En cuanto a mi empresa, Norpat Ingeniería, somos una empresa joven, en constante crecimiento. Nos dedicamos a brindar soluciones energéticas, con foco en instalaciones fotovoltaicas (paneles solares) de escala industrial. Estamos muy contentos con las oportunidades que nos ha brindado la zona y sus empresas, siempre priorizamos a los que aportan valor acá, ya que actualmente nos llegan solicitudes de consultoría de otras provincias.

– “Hemos concretado proyectos emblemáticos que nos enorgullecen y reafirman uno de nuestros principios: Creemos que la transición energética no es algo del futuro: está ocurriendo ahora, y queremos que Roca y el Alto Valle sean protagonistas de ese cambio”.