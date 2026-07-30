El espejo regional de Javier Milei: qué lecciones dejan Perú, Brasil, Chile y Colombia para la reforma del Banco Central

El presidente Javier Milei presentará este jueves 30 de julio, a través de una cadena nacional, los lineamientos centrales de la reforma que su gobierno propone para la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). El objetivo primordial de la iniciativa oficial es dotar de mayor independencia a la entidad monetaria e interrumpir de manera definitiva los mecanismos de financiamiento directo hacia el Tesoro Nacional.

La visión del mandatario sobre la institución quedó plasmada recientemente en un artículo de opinión publicado en el diario Clarín. Milei tituló su texto con la impactante cifra «12.820.532.788.624.400.000%», un número que representa la inflación acumulada en la Argentina desde el año de creación del Banco Central en 1935.

En esa columna, el jefe de Estado argumentó que la entidad no cumplió con su misión fundamental de preservar el valor de la moneda. Al hacer un repaso histórico, destacó que desde la salida de la Convertibilidad en 2002, «la racionalidad progresista» dejó una inflación acumulada del 188.580,3%, lo que equivale a un promedio anual del 36,3%, con gestiones presidenciales que sistemáticamente dejaron un índice mayor al que habían heredado.

El presidente apuntó sus críticas más severas a la modificación de la Carta Orgánica realizada en 2012, asegurando que llevó «la brutalidad política al paroxismo». Según Milei, esa reforma se delineó para justificar el uso de 10.000 millones de dólares para el Fondo del Bicentenario de 2010 y cometió el error conceptual de asignarle a un instrumento de política económica cinco objetivos simultáneos: estabilidad monetaria, estabilidad financiera, empleo, desarrollo económico y equidad social.

Para desarmar esta estructura, el Gobierno diagramó una reforma cimentada en cinco pilares centrales:

Devolverle al BCRA su único objetivo original: preservar el valor de la moneda.

Prohibir de modo taxativo la financiación del Estado.

Blindar tanto al presidente del BCRA como a su Directorio de las injerencias y presiones políticas.

Restringir los giros de dividendos.

Eliminar lo que el Ejecutivo considera «la estafa» de las Letras Intransferibles.



El espejo de la región: qué pasa en el Banco Central de los países vecinos

Según reveló Bloomberg, al analizar la iniciativa oficial, la consultora MAP —encabezada por el economista Juan Pablo Ronderos— destacó que países como Chile, Perú, Brasil y Colombia enfrentaron en el pasado episodios de inflación, dominancia fiscal e inestabilidad política comparables a los de Argentina. Sin embargo, lograron construir marcos institucionales sólidos que impidieron que esas tensiones derivaran en una dinámica inflacionaria crónica.

Fuente: Consultora MAP.

Esta autonomía regional se basó, en términos generales, en dos mecanismos clave: establecer mandatos para las autoridades monetarias que no coincidan plenamente con el ciclo político presidencial, e implementar una renovación parcial del directorio para evitar que un nuevo gobierno reemplace inmediatamente a toda la conducción.

Como ejemplos concretos de esta continuidad institucional, el mercado resalta dos casos sudamericanos:

Perú: Julio Velarde se mantiene al frente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) desde el año 2006 , habiendo sido ratificado por múltiples gobiernos de distinto signo político.

, habiendo sido ratificado por múltiples gobiernos de distinto signo político. Brasil: Roberto Campos Neto, quien fue designado durante la presidencia de Jair Bolsonaro, logró completar su mandato durante los primeros años de la actual administración de Luiz Inácio Lula da Silva, respetando el calendario institucional previsto por la autonomía introducida en 2021.

En su informe a clientes, la consultora MAP consideró que la propuesta de Milei «va en la dirección correcta«. El documento subraya que prohibir completamente el financiamiento al fisco implicaría un cambio drástico respecto a las prácticas recientes de la Argentina. Como contexto, recordaron que en 2023 el BCRA puso a disposición del Tesoro 11,7 billones de pesos, mientras que en 2024 distribuyó otros 24,4 billones.

En cuanto a la necesidad de blindar a las autoridades del banco, el informe aporta un dato revelador sobre la histórica inestabilidad institucional local: desde 1991, los presidentes del BCRA permanecieron en su cargo un promedio de apenas 28 meses.

A pesar del visto bueno a la iniciativa libertaria, los analistas advirtieron que una reforma legal no garantiza por sí sola el fin del problema inflacionario. Para que sea verdaderamente efectiva, concluyeron, la independencia del Banco Central debe estar respaldada por consistencia fiscal, fortaleza patrimonial y un firme consenso político que respete las nuevas reglas a lo largo del tiempo, sin importar los cambios de gobierno.