La inflación en Neuquén fue del 3,5% en marzo y quedó por encima de la nacional: los sectores que más subieron

Este martes 14 de abril, la dirección provincial de Estadística y Censos informó elÍndice de Precios al Consumidor en Neuquén correspondiente a marzo 2026. La inflación fue del 3,5% y quedó por encima de la nacional.

Según el organismo, la variación aumulada de precios en lo que va del año llegó al 8,8%, mientras que la inflación interanual fue del 35,9%.

La inflación subió con respecto a febrero, que había sido del 2,5% y se alejó del piso del 2% en lo que va del año, ya que en enero fue del 2,6%.

Inflación en Neuquén: cuáles fueron los sectores que más subieron

El informe oficial indicó que las divisiones con mayores aumentos fueron Educación (8,6%), Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (5,7%) y Prendas de vestir y calzado (4,6%).

Por su parte, el rubro que mayor incidencia tuvo en el dato de inflación de marzo fue Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles, que contribuyó con 1,07 puntos porcentuales, principalmente por las subas en electricidad y alquiler.

Con respecto a la suba de combustibles, la dirección provincial indicó que hubo un incremento del 4,5% en Transporte, cuyo número se explica en un 0,58% por el impacto en los surtidores, como así también lo que abarca la conservación y reparación de los vehículos.

A su vez, los que tuvieron menor variación en el mes pasado fueron Equipamiento y mantenimiento del hogar (0,3%), Bienes y servicios varios (1,1%) y Restaurantes y hoteles (1,2%).



