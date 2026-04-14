El Indec publica la inflación de marzo 2026: a qué hora se sabrá si el IPC de Nación, Neuquén y Río Negro supera el 3%

El Indec publica la inflación de marzo 2026: a qué hora se publican los datos de Nación, Neuquén y Río Negro (Foto: archivo)

Comienza la cuenta regresiva y crece la expectativa por la publicación de los datos de inflación correspondiente al tercer mes del año 2026. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), como siempre, se encargará de revelar las cifras que marcarán la evolución de los precios y lo hará este martes 14 de abril.

IPC de marzo 2026: a qué hora se conocerá la inflación de Nación, Neuquén y Río Negro

El Indec ya tiene los datos y se prepara para la difusión del informe que permitirá ver la evolución económica de marzo a nivel nacional. Si bien este dato es de gran interés, la atención también se centra en cómo fue la situación en las provincias de Neuquén y Río Negro.

En base a la información publicada en el INDEC, el próximo informe técnico revelará el dato general del IPC que representa el total de hogares del país.

El primer dato que se conocerá será el de Río Negro que suele publicar su informe a las 12 del mediodía. En tanto en Neuquén, la cifra se revelará por la tarde, alrededor de las 16 casi al mismo tiempo que el informe nacional del Indec.

Cómo fue la inflación de febrero 2026 en Neuquén y Río Negro

En la provincia de Neuquén la inflación se ubicó en 2,5% y la variación interanual se ubicó en 36,5%. El registro de febrero se ubicó levemente por debajo del dato de enero, que había sido del 2,6%. Con este resultado, el indicador provincial sumó dos meses consecutivos con variaciones mensuales cercanas al 3%.

Por su parte, Río Negro registró en el segundo mes del año una inflación mensual del 2,97%, lo que representó una importante aceleración en la suba de precios. La variación interanual (febrero 2026 versus febrero 2025) del índice de precios al consumidor (IPC) de Viedma alcanzó un 23,52 % y la acumulación en lo que va del año se ubicó en el 5,35%. El rubro que más aumentó fue el de Vivienda con el 15,60%

El Gobierno anticipa que la inflación será del 3%

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, adelantó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo, que dará a conocer el Indec este martes 14 de abril, se ubicará por encima de la barrera del 3%.

“Seguramente será arriba del 3% porque hubo un shock que evidentemente tuvo impacto obvio en todo lo que está relacionado con el petróleo, desde pasajes de avión de cabotaje hasta de transporte», dijo Caputo en una exposición ante empresarios en la Bolsa de Comercio de Rosario.

La proyección oficial anticipada por el ministro va en línea con las estimaciones de las principales consultoras privadas, que ubicaron la inflación de marzo en una franja de entre el 2,7% y el 3,5%.

Asimismo, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central pronosticó un 3,1% para el mes analizado.