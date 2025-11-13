La inflación en octubre fue del 2,3%: cómo se modificó el IPC mes a mes

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) reveló los resultados de octubre sobre los aumentos de precios en distintos sectores y servicios. El número superó la barrera de dos puntos y sobrepasó la proyección que se tenía. El IPC ( Índice de Precios al Consumidor) registró las estadisticas de cada mes y su inflación, revelando que octubre llegó a 2,3%, superior al registro de septiembre.

En lo que va de año, octubre se colocó como el cuarto mes con mayor aumento del IPC, superado por febrero (2,4%), abril (2,8%) y marzo (3,7%). A la espera de los últimos dos meses del año, la inflación acumulada es de 24,8% y la interanual 31,3%.

Hasta el momento, los registros de inflación y valores de mercado por el INDEC son los siguientes:

Enero: 2,2%

Febrero: 2,4%

Marzo: 3,7%

Abril: 2,8%

Mayo: 1,5%

Junio: 1,6%

Julio: 1,9%

Agosto: 1,9%

Septiembre: 2,1%

Octubre: 2,3%

Las categorías que más aumentaron en 2025:

Según los datos presentados por INDEC, la categoría que representó un mayor incremento mensual fue Transporte (3,5%), seguida de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,8%).

A su vez, en el informe detallaron que: “la división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, a excepción de Patagonia, cuya mayor incidencia se registró en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles».

También mencionaron que la región que más sufrió modificaciones y amentos fue en la región patagónica:”si nos situamos en el mapa, la zona que sufrió un incremento mayor al promedio nacional fueron las regiones de Patagonia (2,4%) y GBA (2,4%); mientras que el Noreste (2,2%) y el Noroeste (2,1%) se ubicaron por debajo de la variación media”.

Inflación 2025: cómo cambió el costo de la canasta básica

El informe detalló el costo de la canasta básica total (CBT) y de la canasta básica alimentaria (CBA). Notificaron que, aunque volvió a subir en octubre, el índice se mantuvo por debajo del aumento general de precios.

En el informe detallaron lo siguiente:

Familia de tres personas: necesitó $433.330 para cubrir la CBA y $966.325 para la CBT.

para la CBT. Familia de cuatro integrantes: requirió $544.304 para no caer en la indigencia y $1.213.799 para superar la línea de pobreza.

requirió $544.304 para no caer en la indigencia y para superar la línea de pobreza. Familia de cinco miembros: debió contar con $572.488 para la CBA y $1.276.649 para la CBT

Comparado al resto de meses, el valor de la canasta básica aumentó 3,1% en respecto al mes de septiembre.

Durante el 2025 el valor para un hogar de 4 integrantes comenzó el año con un estimado de $453.384,05 para alcanzar el valor de CBA. En abril superó la cifra de los 500.000 mil y, con los valores de hoy día, la canasta básica aumentó un total de $90.920,35.