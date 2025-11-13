Confirmado: Diputados tendrá sesiones extraordinarias a partir del 10 de diciembre

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, confirmó hoy la convocatoria a sesiones extraordinarias en el Congreso Nacional. Estas comenzarán a partir del 10 de diciembre con una agenda que incluye el tratamiento del Presupuesto Nacional 2026. Además, se debatirán iniciativas impulsadas por el Poder Ejecutivo, como los proyectos de «inocencia fiscal» y «modernización laboral», según lo informado por Menem a Radio Rivadavia.

Menem explicó que, pese a no contar con mayoría propia en el parlamento, el oficialismo trabaja activamente para construir los consensos necesarios. El objetivo principal es aprobar un Presupuesto Nacional que, según sus palabras, sea «equilibrado por primera vez en la historia» del país. El presidente de la Cámara Baja destacó la «receptividad» de los gobernadores en la búsqueda de un equilibrio fiscal, lo que podría consolidar a la Argentina como un «país previsible».

El legislador consideró que existen «altas posibilidades» de que el Presupuesto sea aprobado en la Cámara de Diputados. Si esto se concreta, señaló que el país continuará la «senda de ser un país previsible», mejorando sus índices económicos y su proyección a nivel internacional. Este avance es visto como fundamental para la estabilidad y el crecimiento futuro de la Argentina, destacaron desde el oficialismo.

El crecimiento de La Libertad Avanza y la alianza con el PRO de cara a las sesiones en el Congreso

Menem también hizo hincapié en el significativo crecimiento de La Libertad Avanza (LLA) en el Congreso. El partido pasó de tener poco más de 30 diputados propios a casi 80 en solo dos años, un número que asegura el «veto garantizado» y una base parlamentaria sólida.

Este avance, atribuido a una «muy buena elección» y al «gran trabajo territorial» encabezado por Karina Milei, implica una mayor responsabilidad en la construcción de acuerdos en ambas cámaras para las reformas pendientes.

Finalmente, el presidente de la Cámara Baja restó importancia a la decisión del PRO de no conformar un interbloque con LLA en ninguna de las cámaras. Aseguró que existe «un excelente diálogo» con toda la dirigencia de ese partido y remarcó la colaboración previa. «Hemos trabajado estos casi dos años de Gobierno en consonancia con el PRO, nos han acompañado en la mayoría de los proyectos», explicó Menem, indicando que esta situación no altera la relación ni el apoyo mutuo.