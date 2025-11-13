Luis Caputo sobre el dólar: «Hay que graduarse primero antes de flotar libremente»

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que las bandas cambiarias están «bien calibradas» y afirmó: «Hay que graduarse primero antes de flotar libremente. No nos agrandemos«. Lo dijo durante su exposición en la Conferencia de la Unión Industrial Argentina (UIA). Además habló de la salida al cepo al dólar.

Luis Caputo sobre «flotar libremente»

«No podemos darnos el lujo de flotar libremente en un país que tiene la volatilidad política que tiene Argentina«, dijo Caputo este jueves por la mañana.

Y añadió: «Es decir, mientras la alternativa siga siendo el comunismo, es muy difícil flotar, muchachos«.

«Cuando salimos en abril del cepo, el tipo de cambio estaba flotando tranquilamente entre el medio de las bandas, y las tasas estaban en niveles normales. Cuando vino todo el ataque político, por supuesto que hubo que hacer un apretón monetario«, agregó el ministro de Economía.

En otro tramo de su exposición, describió: «El mercado de cambios nuestro es un mercado que hoy está operando, más o menos, u$s200 millones por día. Y les estoy haciendo precio, porque hace veinticuatro horas operó u$s90 millones-. Entonces, si alguien realmente cree que se puede flotar libremente en un mercado que opera u$s90, u$s100, u$s200 o u$s250 millones por día, me parece que no operaron nunca un mercado. Entonces, no pidamos cosas que no se pueden hacer», contextualizó

«Las bandas están bien calibradas, fueron probadas en el mundo, y son exitosas», enfatizó Caputo.

Luis Caputo sobre la deuda pública y las inversiones

Por otro lado, habló de la deuda pública. «Es el primer gobierno que ha reducido fuertemente el tamaño de la deuda pública», sostuvo el funcionario. Apuntó que se bajó 50 mil millones de dólares. Dijo que al «no haber déficit fiscal y al crecer la economía, ese ratio solo puede bajar. es decir, estamos en una muy buena posición. »

Sumó que hay «inversión nueva que están viniendo» al país en «tiempo récord». Lo vinculó a los «cambios brutales» que hubo en Argentina promovidos por el presidente Javier Milei. «Cuando habla genera un nivel de optimismo», sostuvo Caputo sobre el líder libertario. Agregó el apoyo que se recibió de Estados Unidos «por hacerse las cosas bien» y nos «tomó como un aliado en la región».

«El modelo que se está siguiendo de la libertad está teniendo impacto y siendo mirado por todo el mundo», sostuvo.

Martín Cabrales habló de la reforma laboral

Martín Cabrales, presidente de la 31ª Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA), aseguró hoy que el país se encuentra en un momento bisagra, afirmando que a partir del próximo 10 de diciembre se abre una “oportunidad para hacer un montón de transformaciones”.

Cabrales calificó en diálogo con NA como un “día feliz” debido al récord de inscriptos, anunciantes y jóvenes asistentes a la conferencia titulada “El futuro se produce hoy”, destacó que estos cambios largamente discutidos se encuentran finalmente al alcance.

La Conferencia se desarrolla en el CEC de la Ciudad de Buenos Aires.

El foco principal de estas transformaciones, según Cabrales, recae en la necesidad de la modernización laboral y la reforma impositiva, temas que han estado firmemente en la agenda de la UIA. El empresario fue enfático al señalar que la modernización laboral es “fundamental” para combatir la “terrible” informalidad laboral que afecta a la Argentina.

Con Noticias Argentinas