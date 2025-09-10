El Indec dará a conocer la inflación de agosto 2025: así impactará en las jubilaciones y pensiones de Anses

El Indec dará a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto 2025. Consultoras y entidades financieras que participaron del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) realizado por el Banco Central (BCRA) estimaron una inflación mensual de 2,1%. En esta nota te contamos por qué el dato impactará directamente en las jubilaciones y pensiones que paga la Anses.

Cuándo se difundirá la inflación de agosto 2025

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer la medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto 2025, de acuerdo con el calendario previsto por el organismo. El dato se publicará este miércoles 10 de septiembre 2025.

Consultoras y entidades financieras de Argentina que participaron del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) realizado por el Banco Central (BCRA) estimaron una inflación mensual de 2,1% para agosto, con un incremento de 0,4 puntos porcentuales respecto de la estimación anterior.

Respecto del IPC Núcleo, el conjunto de participantes del REM ubicó sus estimaciones para agosto en 2,0%. Así, el IPC superaría el 2% por primera vez en cuatro meses. Para los meses siguientes, los analistas estiman que volverá a la senda descendente, que llegaría a 1,5% en febrero 2026.

Paralelamente, la inflación en la Ciudad de Buenos Aires se desaceleró a 1,6% en agosto 2025 tras el 1,9% que se había producido en julio. De esta forma, en un año los precios subieron 37,4%, mientras que en el acumulado desde enero la suba es del 20% y la variación de los precios en la Ciudad de Buenos Aires muestra un traslado parcial de la suba del dólar.

La inflación de agosto 2025 y el impacto en las prestaciones de Anses

Es importante saber que, desde la entrada en vigencia de la última fórmula de movilidad, los aumentos para las jubilaciones, pensiones y asignaciones de Anses son mensuales y toman como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. De esta manera, el dato de agosto marcará el incremento que tendrán los haberes de septiembre, que se cobrarán en octubre 2025.