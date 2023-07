La inflación se desacelera en junio y da esperanzas electorales al oficialismo

La inflación de junio habría sumado el segundo mes consecutivo de desaceleración, a favor de la moderación en el ritmo de aumento del precio de los alimentos, según se desprende de una serie de estudios privados.

De verificarse este resultado será un escenario favorable para el arranque de la campaña electoral del oficialismo de cara a las elecciones PASO del 13 de agosto.



Dos factores habrían sido los que posibilitaron esta nueva tendencia, luego de un primer cuatrimestre de fuerte sesgo alcista tocando un pico de 8,4% en abril.

Al fin de ese mes se produjo un salto del tipo de cambio que lo instaló en la zona de los $480/490 que disparó los precios e incluso llegó a paralizar la actividad en varios rubros dado que se había perdido toda referencia de precio.



Pero a partir de ese momento, y a fuerza de intervenciones en los dólares financieros, el Ministerio de Economía logró controlar el valor del billete informal. De hecho el “blue” subió sólo 5% entre mayo y junio, y si tomamos sólo junio el alza fue menor a 1%. Esta estabilidad en el tipo de cambio redundó en una mayor calma en la actividad en general y los precios se mantuvieron a raya. Por otro lado, un menor nivel de consumo también frenó la escalada, dado que la demanda no estaba dispuesta a convalidar ciertos valores.



En lo que respecta a los alimentos, otra vez el menor ritmo estuvo dado por subas inferiores al promedio en los precios de la carne, del pollo, y un retroceso en frutas y verduras que, pasada la sequía, volvieron a nutrir góndolas y negocios de proximidad.

El estudio de la consultora LCG reveló que en la última semana de junio los alimentos prácticamente no subieron de precios. Por tanto, en junio acumularon un alza de apenas 4,1%.

Para Ecolatina la dinámica fue similar. “Estaríamos viendo un segundo mes consecutivo de moderación en los registros inflacionarios”, señaló a este medio el economista Santiago Manoukián. “Si bien aún no cerramos el mes, estimamos que estará en torno al 7% y no descartamos que incluso lo haga por debajo. La buena noticia además es que para nosotros los alimentos subían por debajo del promedio”, resaltó el economista.



En tanto, Eco Go indicó que el índice general daría una inflación de 7,4%. Por su parte para C&T Consultores “los precios minoristas aumentaron 6,7% en junio, por debajo de nuestro 8,7% de mayo pero arriba del 5,3% de junio de 2022. En el mismo, sentido Libertad y Progreso estimó un alza de 6,8% mensual.

Buscan imponer un “congelamiento” de precios en vestimenta y electro

Para reforzar la tendencia a estabilizarse de la inflación y asegurarse un tránsito tranquilo hasta las elecciones primarias, el ministro de Economía, Sergio Massa, avanza en la imposición de un virtual congelamiento de precios y para ello instruyó al secretario de Comercio, Matías Tombolini, a que fortalezca el programa “Precios Justos”. Los segmentos que, según la información oficial, están incorporados a esta etapa y que no cambiarán los precios son: línea blanca, electro, celulares, calzado, indumentaria, motos y bicicleta. En la página oficial se cuenta como otro sector incorporado al acuerdo “voluntario” a combustibles con una actualización de 4,5% mensual, pero en junio esa norma se incumplió dado que las petroleras, salvo la estatal YPF, aplicaron alzas de entre 6 y 7%.